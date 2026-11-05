Crisis en Paraguay: los problemas de fondo que ya golpeaban al país antes del escándalo bancario

La informalidad también afecta especialmente a los jóvenes: entre las personas ocupadas de 15 a 19 años, la tasa llegó al 89,4%. En términos concretos, significa que una parte importante de la población trabaja sin aportes jubilatorios ni las garantías asociadas al empleo registrado.

El problema excede lo administrativo: implica ingresos más inestables, menor protección frente a enfermedades o accidentes y dificultades para proyectar el futuro. Así, el crecimiento económico convive con un mercado laboral en el que la mayoría de los trabajadores todavía no cuenta con condiciones de empleo plenamente formales.

La salud pública, un talón de Aquiles de Paraguay

La salud pública

El acceso a la atención médica es otro de los desafíos. Según los datos del INE correspondientes a 2025, el 68,2% de las personas que estuvieron enfermas o sufrieron un accidente consultó en un establecimiento de salud. Además, apenas el 31% de la población paraguaya contaba con algún seguro médico.

La brecha territorial vuelve a ser significativa: la cobertura alcanzaba al 36,3% de los habitantes urbanos, pero apenas al 17,8% de quienes vivían en zonas rurales. Para casi siete de cada diez paraguayos, la atención depende de la capacidad de respuesta del sistema público y de las posibilidades concretas de acceder a sus servicios.

Las distancias, las demoras y los gastos en medicamentos o tratamientos pueden convertirse en barreras. La existencia de hospitales y centros de salud no garantiza, por sí sola, que todos los habitantes reciban la misma atención.

La pobreza bajó, pero la brecha territorial persiste

La última medición del INE muestra una mejora: la pobreza monetaria se ubicó en el 16% de la población durante 2025, frente al 19,6% registrado en 2024. Sin embargo, el indicador sigue mostrando diferencias importantes según el lugar de residencia: alcanzó al 22,1% de la población rural, contra el 13,6% de la urbana.

La pobreza extrema también disminuyó, hasta ubicarse en el 2,4% a nivel nacional. Pero en las zonas rurales llegó al 5,5%, más de cuatro veces el 1,2% registrado en las ciudades.

La medición multidimensional permite completar el diagnóstico. Este indicador contempla carencias vinculadas con el trabajo, la vivienda, los servicios, la salud y la educación, además de los ingresos. En 2025 alcanzó al 13,5% de la población, aunque la incidencia rural trepó al 30,3%, frente al 6,8% urbano.

La reducción de la pobreza monetaria constituye un avance concreto, pero no elimina las desigualdades en el acceso a servicios básicos, infraestructura y oportunidades. Para una parte de la población, el lugar donde vive todavía condiciona buena parte de sus posibilidades de progreso.

Educación: una señal de alarma para el futuro

Los resultados más recientes de las pruebas PISA, correspondientes a 2025 y publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en septiembre de 2026, dejaron cifras preocupantes. En Paraguay, apenas el 10% de los estudiantes de 15 años alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemática. En lectura y ciencias, la proporción fue del 24% en ambos casos.

La desigualdad también aparece en las condiciones socioeconómicas: los estudiantes de hogares más favorecidos superaron por 72 puntos en ciencias a los de los sectores más vulnerables. A nivel nacional, el promedio de escolaridad de la población de 15 años o más fue de 10,2 años, aunque llegó a 11 en las zonas urbanas y apenas a 8,3 en las rurales.

El problema tiene consecuencias que van más allá del presente. En un mundo atravesado por la inteligencia artificial, la automatización y los cambios tecnológicos, la formación será cada vez más determinante para generar empleos de mayor productividad y aprovechar las oportunidades económicas. Sin mejoras sostenidas en el sistema educativo, Paraguay corre el riesgo de llegar tarde a esa transformación.