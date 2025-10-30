Sydney Sweeney deslumbró con un vestido transparente en una gala de mujeres influyentes

La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a convertirse en el centro de todas las miradas con un look que llevó al extremo el concepto del “naked dress”. Fue durante la entrega de los premios Power of Women de la revista Variety, donde la protagonista de Euphoria deslumbró con un vestido de cota de malla plateada firmado por Christian Cowan. La prenda, que caía hasta el suelo y se ajustaba en la cintura, parecía pensada para resaltar su figura, especialmente el busto, una elección que no pasó inadvertida.