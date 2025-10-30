Sydney Sweeney deslumbró con un vestido transparente en una gala de mujeres influyentes
La actriz deslumbró en los premios Power of Women con un vestido de cota de malla plateada de Christian Cowan y aprovechó su discurso para hablar sobre los prejuicios de la industria hacia las mujeres.
La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a convertirse en el centro de todas las miradas con un look que llevó al extremo el concepto del “naked dress”. Fue durante la entrega de los premios Power of Women de la revista Variety, donde la protagonista de Euphoria deslumbró con un vestido de cota de malla plateada firmado por Christian Cowan. La prenda, que caía hasta el suelo y se ajustaba en la cintura, parecía pensada para resaltar su figura, especialmente el busto, una elección que no pasó inadvertida.
Sweeney viene repitiendo que no piensa esconder ni disimular aquello que la hace sentir segura. En varias entrevistas recordó que durante su adolescencia sufrió por no encajar en ciertos estándares, y que hoy elige celebrar su cuerpo sin pedir permiso. En el discurso que brindó sobre el escenario, hizo un guiño a esa historia personal al hablar de lo difícil que sigue siendo para muchas mujeres ser tomadas en serio, incluso en Hollywood, cuando su aspecto físico ocupa más titulares que su trabajo.
La actriz también aprovechó su paso por la ceremonia para dejar entrever su malestar con una industria que, según dijo, todavía la subestima. En los últimos meses fue protagonista de una controversia por una campaña de American Eagle, la marca de jeans que la eligió como imagen principal. El anuncio jugaba con el doble sentido entre “good genes” (buenos genes) y “jeans”, palabra homófona en inglés. En plena era del movimiento MAGA, el chiste fue interpretado por algunos sectores como una referencia eugenésica, desatando un aluvión de críticas.
Durante la cena, Sweeney compartió mesa con la histórica boxeadora Christy Martin, a quien interpreta en un biopic que también produce. Con un renovado corte bob, la actriz se mostró relajada y sonriente, acompañada además por otras figuras como Sharon Stone, que no dudó en bromear sobre la polémica y respaldar públicamente a su joven colega. En un evento que celebra el poder femenino, Sweeney volvió a demostrar que el suyo no se limita a la pantalla.
