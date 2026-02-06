Racismo explícito: Donald Trump publicó un video con los Obama caracterizados como monos
En medio del escándalo por los archivos Epstein que lo tienen en el ojo de la tormenta, Donald Trump apuesta a seguir desviando el foco de atención con provocaciones racistas.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó el jueves por la noche en sus redes sociales un muy polémico video en el que dejó al desnudo todo su racismo y su amplio respaldo al violento supremacismo blanco.
En el video de poco más de un minuto creado con Inteligencia Artificial que el mandatario republicano publicó en su cuenta en SocialTruth se puede al ex presidente Barack Obama y a su esposa, Michelle Obama, caracterizados como monos y con uno de los temas musicales más característicos de la película El Rey León de 1994, cantada por Pumba y Timón, un jabalí y una suricata.
En el video, Turmp insiste con su denuncia, jamás probada, de que la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems ayudó a alterar los resultados en lso comicios que Trump perdió ante Joe Biden y que luego motivó un violento asalto al Capitolio impulsado por sus seguidores y alentado desde la misma Casa Blanca.
Pocos segundos antes del final del polémico video aparece un montaje de video de dos monos con el rostro de los Obama, sonriendo, sobre el cuerpo de un primate, con un fondo selvático.
A los pocos minutos el video racista ya había recibido más de 3.500 "me gusta" en Truth Social.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato presidencial para 2028 y uno de los críticos más acérrimos de la actual administración, condenó la publicación.
"Comportamiento despreciable del presidente. Todo republicano debe denunciarlo. Ya", tuiteó la oficina de prensa de Newsom en X, con una imagen congelada del fragmento del video que muestra los rostros de los Obama superpuestos al cuerpo de un primate.
Ben Rhodes, exasesor principal de seguridad nacional y aliado cercano de Obama, también liquidó al magnate republicano. "Que esto persiga a Trump y a sus partidarios racistas, sabiendo que los estadounidenses del mañana apreciarán a los Obama como figuras veneradas, mientras estudian a Trump como una mancha en nuestra historia", escribió también en X.
Durante el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes hiperrealistas pero inventadas en Truth Social y otras plataformas, ya sea para glorificarse a sí mismo o para ridiculizar a sus críticos.
El año pasado, publicó un video generado por IA que mostraba a Obama, el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, siendo arrestado en el Despacho Oval y luego apareciendo tras las rejas con el traje naranja de los presidiarios.
Más tarde, publicó otro vídeo generado por IA del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries -también negro-, luciendo un bigote falso y un sombrero. El congresista denunció el vídeo como racista.
