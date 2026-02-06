Racismo explícito: Donald Trump publicó un video con los Obama caracterizados como monos

trump obama

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato presidencial para 2028 y uno de los críticos más acérrimos de la actual administración, condenó la publicación.

"Comportamiento despreciable del presidente. Todo republicano debe denunciarlo. Ya", tuiteó la oficina de prensa de Newsom en X, con una imagen congelada del fragmento del video que muestra los rostros de los Obama superpuestos al cuerpo de un primate.

Ben Rhodes, exasesor principal de seguridad nacional y aliado cercano de Obama, también liquidó al magnate republicano. "Que esto persiga a Trump y a sus partidarios racistas, sabiendo que los estadounidenses del mañana apreciarán a los Obama como figuras veneradas, mientras estudian a Trump como una mancha en nuestra historia", escribió también en X.

Durante el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes hiperrealistas pero inventadas en Truth Social y otras plataformas, ya sea para glorificarse a sí mismo o para ridiculizar a sus críticos.

El año pasado, publicó un video generado por IA que mostraba a Obama, el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, siendo arrestado en el Despacho Oval y luego apareciendo tras las rejas con el traje naranja de los presidiarios.

Más tarde, publicó otro vídeo generado por IA del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries -también negro-, luciendo un bigote falso y un sombrero. El congresista denunció el vídeo como racista.