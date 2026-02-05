Acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos: la administración Donald Trump sabe por qué lo celebra

Y así lo ratifica la propia Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos mediante un posteo en X que Milei no tuvo la mínima vergüenza de repostear. En esa publicación oficial, se muestra una imagen de nuestro país, encabezada por el título "Argentina ofrece acceso preferencial al mercado para las exportaciones estadounidenses", y se destaca el “acceso significativo” que productos estadounidenses tendrán al mercado local una vez que se ponga en marcha el acuerdo.

tuit acuerdo

“Desde medicamentos y vehículos motorizados hasta maquinaria y productos agrícolas, el acuerdo con la Argentina negociado por los Estados Unidos asegura un acceso significativo al mercado (argentino) para las exportaciones agrícolas e industriales de Estados Unidos”, expresa la dependencia norteamericana.

Lo que presupone para los próximos meses una invasión de artículos y productos desde los Estados Unidos en perjuicio de la industria y el empleo argentinos, tan castigados por la gestión libertaria; incluso en desmedro del sector agropecuario que la apoya casi sin límites.

¿Y las Malvinas?

Para terminar, un “detalle” notado y destacado por muchos usuarios de X: en el dibujo del mapa de la Argentina que acompaña el tuit reposteado sin vergüenza por Javier Milei, no se ven las Islas Malvinas… Algo lógico teniendo en cuenta que el país del norte fue y es aliado incondicional del Reino Unido, al menos en este sentido.

De hecho, en los mapas de “las Americas” utilizados oficialmente en los Estados Unidos, tanto en escuelas como en organismo oficiales, las Malvinas aparecen como “Falkland Islands” y, según la visión estadounidense, su soberanía corresponde a “U.K.”

mapa america segun eeuu falklands UK

Las claves del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos

En efecto, los puntos clave del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la Argentina y los Estados Unidos ponen en evidencia cuál de los dos países suscriptores será el más beneficiado, lo que explica la celebración de la Oficina conducida por Jamieson Greer.

Ellos son:

Aranceles

Nuestro país otorgará acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos médicos y vehículos.

En contrapartida, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para uso farmacéutico.

Barreras no arancelarias

La administración Trump aseguró que la Argentina seguirá eliminando barreras no arancelarias, comprometiéndose a no exigir formalidades consulares para las importaciones y eliminando gradualmente el impuesto estadístico a los productos norteamericanos.

Mercados agrícolas

Con el acuerdo, nuestro país abre su mercado al ganado bovino vivo estadounidense, se compromete a permitir el acceso al mercado de las aves de corral en el plazo de un año y no restringirá el acceso al mercado de los productos que utilizan ciertas denominaciones para quesos y carnes.

exportaciones_containers_foto_generica_1_0.jpg

También se simplificarán los procesos de registro de productos para la carne vacuna, los productos cárnicos, las vísceras y los productos porcinos estadounidenses, y no exigirá el registro de instalaciones para las importaciones de productos lácteos estadounidenses.

Otras cuestiones incorporadas al acuerdo comercial

El acuerdo que ahora debe ratificar el Congreso prevé también inversiones en minerales críticos y cooperación para la estabilización del mercado mundial de soja, al tiempo que evita distorsiones de empresas estatales y subvenciones industriales que afecten el comercio bilateral.

Prevé respetar normas ambientales en el sector forestal, el comercio de minerales críticos y la pesca y la prohibición de las importaciones desde países que no respeten normas laborales ni prácticas mercantiles (como, según la visión estadounidense, lo hace China).

Asimismo, la Argentina se compromete a facilitar el comercio digital con los Estados Unidos, reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses.