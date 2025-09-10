¿Reconciliados? El Príncipe Harry y el Rey Carlos III se reunieron a tomar té en Londres

Un camino hacia la reconciliación entre el rey y su hijo menor

La última vez que padre e hijo se vieron fue en febrero de 2024, cuando Harry realizó una visita de emergencia al Reino Unido tras enterarse de que su padre, de 76 años, padecía cáncer. Aquel encuentro en Clarence House duró menos de 45 minutos. Desde entonces, el príncipe Harry volvió en tres ocasiones a Londres sin reunirse con la familia real. Sin embargo, en mayo de este año, confesó a la BBC que le "encantaría reconciliarse con su familia".