¿Reconciliados? El Príncipe Harry y el Rey Carlos III se reunieron a tomar té en Londres
Después de casi un año sin verse ni hablarse, finalmente el monarca recibió a su hijo luego de su visita al país. Los detalles de su encuentro.
El príncipe Harry y su padre, el rey Carlos III, se encontraron para tomar el té en la residencia real de Clarence House. Este es el primer encuentro entre ambos en más de un año, luego de que su última reunión se llevará a cabo en febrero de 2024 cuando se hizo oficial el diagnóstico de cáncer del monarca.
Ahora, la reunión se produce en un intento por limar asperezas, después de que la relación entre ambos se distanciara tras la decisión de Harry y su esposa, Meghan Markle, de renunciar a sus deberes con la realeza y mudarse a California en 2020.
El duque de Sussex fue visto llegando en coche a la residencia de su padre en Londres, después de cumplir un compromiso con el Centro de Estudios de Lesiones por Explosión en el Imperial College. El rey Carlos III había llegado poco antes. Por el momento, no trascendieron detalles sobre lo conversado.
Un camino hacia la reconciliación entre el rey y su hijo menor
La última vez que padre e hijo se vieron fue en febrero de 2024, cuando Harry realizó una visita de emergencia al Reino Unido tras enterarse de que su padre, de 76 años, padecía cáncer. Aquel encuentro en Clarence House duró menos de 45 minutos. Desde entonces, el príncipe Harry volvió en tres ocasiones a Londres sin reunirse con la familia real. Sin embargo, en mayo de este año, confesó a la BBC que le "encantaría reconciliarse con su familia".
El camino hacia este nuevo encuentro se allanó a principios de julio, cuando los jefes de comunicación del rey y el príncipe, Tobyn Andreae y Meredith Maines, se reunieron en Londres para acordar detalles. Harry, que llegó al Reino Unido el lunes para una serie de compromisos con organizaciones benéficas, aprovechó la oportunidad para este esperado reencuentro.
