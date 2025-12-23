Detuvieron en Londres a Greta Thunberg por una protesta en apoyo a activistas pro Palestina

La policía informó que un hombre y una mujer han sido arrestados bajo sospecha de daño criminal. Una tercera mujer fue arrestada posteriormente bajo sospecha de apoyar a una organización prohibida. La policía británica generalmente no identifica a los sospechosos por sus nombres antes de que se les presenten cargos.

Ocho miembros de Palestine Action han llevado a cabo una huelga de hambre para protestar por su detención sin fianza mientras esperan juicio por una variedad de cargos relacionados con protestas anteriores en todo el país.

Los dos primeros prisioneros en unirse a la protesta han estado en huelga de hambre durante 52 días y se encuentran en una "etapa crítica, donde la muerte es una posibilidad real", dijo Prisoners for Palestine en un comunicado.

El gobierno británico se ha negado hasta ahora a intervenir en el proceso judicial, afirmando que las cuestiones sobre la fianza y la detención son asuntos que deben decidir los tribunales.