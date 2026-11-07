Donald Trump quiere sumar al jefe de la UFC como portavoz de la Casa Blanca

Las versiones sobre la respuesta del jefe de la UFC

Dana White junto a Donald Trump en un acto republicano.

La oferta fue revelada por el propio mandatario a través de su red Truth Social, donde definió a White como un “luchador implacable” y sostuvo que sería un portavoz diferente a cualquier otro.

En el mensaje, Trump argumentó que necesitaba figuras vinculadas al mundo de las artes marciales mixtas para defender políticamente a su gobierno frente a sus adversarios, a quienes volvió a dirigir duras críticas.

Sin embargo, según reportes citados por medios estadounidenses, el empresario deportivo habría rechazado inicialmente la propuesta; pero otras versiones indican que White, actualmente en Londres por un evento de boxeo, tiene previsto reunirse con Trump la semana próxima para analizarla.

Como se sabe, el puesto de secretario de Prensa de la Casa Blanca permanece vacante desde el 16 de octubre pasado, cuando Katie Zacharia abandonó el cargo apenas cinco días después de haber asumido y tras ofrecer una única conferencia de prensa que recibió numerosos cuestionamientos.

Esta semana, además, Trump anunció el nombramiento de Stephen Miller, uno de sus asesores más influyentes en materia migratoria, como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, en reemplazo de Susie Wiles.