Robó la identidad de otra persona por 20 años, obtuvo el pasaporte y hasta votó: ahora irá preso

El viaje a Colombia y la maniobra de regularización

El esquema comenzó a resquebrajarse en 2024 tras una serie de movimientos internacionales. En mayo de ese año, el individuo viajó a Colombia utilizando la documentación falsa. Un mes después, su exesposa se trasladó al mismo país para tramitar a su favor una visa K-1 de prometido, utilizando esta vez su nombre e identidad real.

Con el visado aprobado, regresó a territorio estadounidense de manera regular. En junio de 2025, la pareja volvió a contraer matrimonio, lo que le permitió iniciar las gestiones para solicitar la residencia permanente (Green Card) como cónyuge de una ciudadana estadounidense.

Sin embargo, las inconsistencias acumuladas durante dos décadas terminaron por salir a la luz tras las investigaciones del Departamento de Justicia.