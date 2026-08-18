Robó la identidad de otra persona por 20 años, obtuvo el pasaporte y hasta votó: ahora irá preso
Se trata de Carlos Felipe Jaramillo Grajales, un colombiano que usó el nombre de un ciudadano de Estados Unidos y fue condenado por ello.
Un hombre de nacionalidad colombiana, de 55 años, recibió una pena de tres años de prisión federal en Estados Unidos tras comprobarse que robó durante un largo período la identidad de un ciudadano estadounidense. La maniobra le permitió tramitar documentación legal y concretar su inscripción en los padrones electorales sin cumplir con los requisitos de ciudadanía.
El caso fue dado a conocer por la Fiscalía del Distrito Central de Florida. Según los reportes judiciales, el imputado, identificado como Carlos Felipe Jaramillo Grajales, se apoderó del nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un tercero. Mediante este ardid, consiguió una licencia de conducir, tramitó un pasaporte estadounidense y logró figurar de manera irregular como votante habilitado.
Tras ser descubierto por la Justicia estadounidense, fue condenado a tres años de cárcel y, una vez que complete el cumplimiento de la condena fijada por la Justicia federal de ese país, Jaramillo Grajales será entregado a las autoridades migratorias para ser deportado de manera definitiva a Colombia.
Un fraude de dos décadas: el colombiano que usurpó la identidad de un estadounidense
La maniobra de Carlos Felipe Jaramillo Grajales, que comenzó en marzo de 2003 con la tramitación de una licencia de conducir en Florida bajo el nombre, fecha de nacimiento y Seguro Social de la víctima, derivó en una cadena de documentos oficiales obtenidos de manera ilícita que le permitieron incluso participar en procesos electorales.
A lo largo de las dos décadas, el hombre renovó periódicamente su licencia de conducir (realizando la última actualización en febrero de 2024) y utilizó un certificado de nacimiento puertorriqueño a nombre del afectado para solicitar un pasaporte estadounidense. El documento fue expedido inicialmente en mayo de 2003 y renovado sucesivamente en 2013 y 2023, consolidando un esquema de suplantación prolongado.
El viaje a Colombia y la maniobra de regularización
El esquema comenzó a resquebrajarse en 2024 tras una serie de movimientos internacionales. En mayo de ese año, el individuo viajó a Colombia utilizando la documentación falsa. Un mes después, su exesposa se trasladó al mismo país para tramitar a su favor una visa K-1 de prometido, utilizando esta vez su nombre e identidad real.
Con el visado aprobado, regresó a territorio estadounidense de manera regular. En junio de 2025, la pareja volvió a contraer matrimonio, lo que le permitió iniciar las gestiones para solicitar la residencia permanente (Green Card) como cónyuge de una ciudadana estadounidense.
Sin embargo, las inconsistencias acumuladas durante dos décadas terminaron por salir a la luz tras las investigaciones del Departamento de Justicia.
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