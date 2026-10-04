Ataque de furia en México vs. Estados Unidos: la insólita doble cachetada de un jugador a un rival

El Clásico de Concacaf volvió a regalar un episodio insólito y cargado de tensión. Durante el amistoso disputado por la fecha FIFA en el State Farm Stadium, la Selección de México no solo sufrió un durísimo tropiezo frente a Estados Unidos, sino que también fue noticia por un repudiable ataque de furia que dejó al equipo con un hombre menos en pleno desarrollo del juego.