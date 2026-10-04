Ataque de furia en México vs. Estados Unidos: la insólita doble cachetada de un jugador a un rival
El lateral del conjunto azteca reaccionó de la peor manera tras ser increpado por Sebastian Berhalter y se fue expulsado en la dura derrota de la Selección de Rafa Márquez.
El Clásico de Concacaf volvió a regalar un episodio insólito y cargado de tensión. Durante el amistoso disputado por la fecha FIFA en el State Farm Stadium, la Selección de México no solo sufrió un durísimo tropiezo frente a Estados Unidos, sino que también fue noticia por un repudiable ataque de furia que dejó al equipo con un hombre menos en pleno desarrollo del juego.
Escándalo en México vs. Estados Unidos por la expulsión de Mateo Chávez tras agredir a Berhalter
Transcurrían 22 minutos del segundo tiempo y el combinado azteca caía por 2 a 0 cuando se desató la batahola. Mateo Chávez le cometió una infracción de atrás al mediocampista estadounidense Yunus Musah, lo que provocó la rápida e iracunda reacción de Sebastian Berhalter. El jugador del equipo dirigido por Mauricio Pochettino encaró al defensor mexicano y lo empujó para recriminarle la falta.
La respuesta de Chávez fue completamente desmedida: le propinó una doble cachetada en el rostro a Berhalter, quien cayó inmediatamente al césped. La agresión desató un fuerte cruce entre los futbolistas de ambos seleccionados que afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, tras la calma, el juez del encuentro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa al jugador del AZ Alkmaar, mientras que el volante norteamericano fue amonestado.
El incidente terminó de sepultar las aspiraciones del conjunto tricolor, que redondeó una noche para el olvido. La caída por 3 a 0 representó la primera derrota de Rafa Márquez como director técnico de la Selección de México, cargo que asumió formalmente luego del Mundial 2026 tras registrar previamente dos empates 1 a 1 ante Colombia y Perú.
A pesar de un inicio promisorio, el elenco mexicano se desinfló tras los desaciertos de su arquero Raúl Rangel, aprovechados por Julian Hall y Cavan Sullivan. Ya sobre el cierre del partido, a los 84 minutos, Malik Tillman le ganó la posición a la zaga azteca para sentenciar la goleada de Estados Unidos.
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