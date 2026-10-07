Buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día a cambio de comidas y casa con pileta gratis en un paraíso

Jornada laboral: se trabajan 25 horas semanales, divididas en 5 horas diarias (generalmente de 9 a 14 horas), de lunes a viernes.

se trabajan 25 horas semanales, divididas en (generalmente de 9 a 14 horas), de lunes a viernes. Tareas a realizar: incluyen trabajos de construcción, reformas estructurales menores, jardinería ornamental y mantenimiento de una huerta.

incluyen trabajos de construcción, reformas estructurales menores, jardinería ornamental y mantenimiento de una huerta. Beneficios incluidos: los seleccionados reciben alojamiento en habitación privada o compartida, las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena), traslados locales, conexión a internet, bicicletas para recorrer el entorno natural, pista de petanca y acceso libre a la pileta .

los seleccionados reciben alojamiento en habitación privada o compartida, las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena), traslados locales, conexión a internet, bicicletas para recorrer el entorno natural, pista de petanca y acceso libre a la . Requisitos de postulación: los interesados deben dominar un nivel intermedio de inglés o francés, costear sus propios gastos de pasajes y seguro de viaje, y contar con disponibilidad para una estadía mínima de dos semanas durante el mes de marzo.

Para concretar esta experiencia y cubrir los pasajes aéreos que corren por cuenta de cada postulante, Despegar se presenta como una herramienta clave de cara a la planificación. Su plataforma permite buscar y comparar las mejores rutas de vuelo hacia los aeropuertos de la región de Occitania, brindando distintas facilidades de pago para organizar el trayecto hacia este idílico destino rural.