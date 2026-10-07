Buscan voluntarios para trabajar 5 horas por día a cambio de comidas y casa con pileta gratis en un paraíso
Una pareja de artistas lanzó un programa de voluntarios en Francia. Ofrecen alojamiento, comidas y pileta a cambio de restaurar un antiguo edificio.
Para quienes desean recorrer el viejo continente de forma económica, surgió una oportunidad inigualable. Una pareja de artistas busca personas para sumarse a como voluntarios que consiste en rehabilitar una histórica casa de campo en Belvézet, un paraje natural ubicado a pocos kilómetros de Uzès, al sur de Francia.
Tareas y beneficios del voluntariado en Europa
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El proyecto de restauración se desarrolla en un mas provenzal del siglo XVIII y se gestiona a través del portal Worldpackers bajo el nombre "Le Plus Haut Mas". Las condiciones de intercambio exigen cumplir con labores de mantenimiento a cambio de estadía completa:
- Jornada laboral: se trabajan 25 horas semanales, divididas en 5 horas diarias (generalmente de 9 a 14 horas), de lunes a viernes.
- Tareas a realizar: incluyen trabajos de construcción, reformas estructurales menores, jardinería ornamental y mantenimiento de una huerta.
- Beneficios incluidos: los seleccionados reciben alojamiento en habitación privada o compartida, las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y cena), traslados locales, conexión a internet, bicicletas para recorrer el entorno natural, pista de petanca y acceso libre a la pileta.
- Requisitos de postulación: los interesados deben dominar un nivel intermedio de inglés o francés, costear sus propios gastos de pasajes y seguro de viaje, y contar con disponibilidad para una estadía mínima de dos semanas durante el mes de marzo.
Para concretar esta experiencia y cubrir los pasajes aéreos que corren por cuenta de cada postulante, Despegar se presenta como una herramienta clave de cara a la planificación. Su plataforma permite buscar y comparar las mejores rutas de vuelo hacia los aeropuertos de la región de Occitania, brindando distintas facilidades de pago para organizar el trayecto hacia este idílico destino rural.
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