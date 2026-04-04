Rusia aplicó por primera vez una vacuna personalizada contra el cáncer: todos los detalles
El tratamiento experimental lo recibió un hombre de 60 años de la región de Kursk con diagnóstico de melanoma cutáneo.
Un paciente de 60 años, residente de la región de Kursk y con diagnóstico de melanoma cutáneo, recibió en Rusia el primer tratamiento experimental con una vacuna personalizada contra el cáncer denominada NeoOncovac. La aplicación se realizó luego de que las autoridades sanitarias autorizaran su uso clínico, avalando el desarrollo conjunto entre el Centro Nacional de Investigación Radiológica Médica del Ministerio de Salud de la Federación Rusa y el Centro Nacional de Investigación NF Gamaleya de Epidemiología y Microbiología.
A diferencia de las vacunas preventivas tradicionales, NeoOncovac se aplica a personas que ya padecen cáncer. Su objetivo es estimular el sistema inmunitario para que reconozca y ataque las células tumorales, utilizando tecnología de ARN mensajero (ARNm) en combinación con inmunoterapia. El proceso de fabricación de cada dosis se basa en el perfil genético del tumor del paciente y demanda entre tres y cuatro meses desde la extracción del tejido maligno.
Mecanismo de acción y esquema de administración
De acuerdo con la información oficial del Centro Nacional de Investigación Radiológica Médica ruso, NeoOncovac se elabora a partir del perfil genético individual del tumor, lo que permite “enseñar” al sistema inmunitario a detectar y destruir exclusivamente las células cancerosas, reduciendo al mínimo el daño sobre los tejidos sanos.
El tratamiento comienza con una fase de inmunoterapia, tras la cual se incorpora la vacuna siguiendo un calendario específico: dosis los días 1, 8 y 15 con incremento progresivo, y luego aplicaciones cada 21 días hasta un máximo de diez administraciones. Para poder desarrollar la vacuna es imprescindible disponer de tejido tumoral obtenido mediante biopsia o cirugía.
Población destinataria
La vacuna está indicada para adultos con melanoma cutáneo en diferentes etapas clínicas, incluyendo casos inoperables o metastásicos, siempre en combinación con inhibidores de puntos de control inmunitarios. También puede utilizarse en pacientes que se hayan sometido a cirugía para extirpar lesiones metastásicas y requieran terapia adyuvante.
Entre los criterios de inclusión figuran personas con melanoma cutáneo en estadios IIB a IV que aún no han iniciado tratamiento y tienen programada una intervención quirúrgica, así como aquellos con metástasis a distancia sin compromiso cerebral y quienes, tras haber recibido terapias previas, presentan recaídas sin metástasis en el cerebro.
Andrey Kaprin, director general del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología, destacó que emplear una vacuna de ARNm diseñada específicamente para un paciente representa un enfoque innovador en oncología. Señaló que la meta no es únicamente tratar la enfermedad, sino “entrenar” al sistema inmune para que reconozca y elimine con precisión las células que constituyen una amenaza. Además, indicó que el marco regulatorio implementado permitió acelerar la llegada de esta tecnología a la práctica clínica y que, de obtenerse resultados favorables en melanoma cutáneo, se evaluará su ampliación a otros tipos de cáncer.
Por su parte, Denis Logunov, director del Centro Nacional de Investigación Gamaleya, afirmó que el desarrollo de la vacuna integró distintos componentes tecnológicos disponibles, incluyendo construcciones genéticas, elementos biológicos y herramientas de software creadas en esa institución.
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