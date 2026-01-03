Rusia exige una "aclaración inmediata" sobre la captura de Nicolás Maduro

Lula: "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables"

El mensaje de Luiz Inácio Lula da Silva es claro, Brasil repudia el ataque a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro: "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Atacar a países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. La condena del uso de la fuerza es coherente con la postura que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones. Esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder enérgicamente a este episodio. Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación", expresó Luiz Inácio Lula da Silva en sus redes.