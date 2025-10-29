Rusia probó con éxito un dron submarino con armas nucleares: "Imparable"

Según explico, Poseidón supera al Sarmat no solo en potencia sino también en aspectos en cuando a velocidad y profundidad de movimiento. Detalló que el reactor que impulsa a Poseidón es "mil veces más pequeño" que el de cualquier submarino atómico y el poder de su ojiva nuclear es "significativamente mayor que el de nuestro proyectado misil balístico intercontinental Sarmat".

“No hay nada comparable en el mundo y difícilmente aparecerá en un futuro cercano. No existen medios para interceptarlo”, enfatizó respecto a ese tipo de arma nuclear.

Una fuente del complejo militar-industrial ruso, citada por la agencia estatal TASS, describió que el submarino nuclear Poseidón puede operar a profundidades de más de un kilómetro y alcanzar velocidades de hasta 70 nudos, lo que lo hace virtualmente indetectable para los sistemas actuales.

Pese al anuncio y los alardeos, Putin no especificó dónde se realizaron las pruebas.

Esta es la segunda demostración de armas nucleares rusas en menos de una semana, días después de ensayar el misil de propulsión nuclear Burevestnik.