Rusia probó con éxito un dron submarino con armas nucleares: "Imparable"
Así lo anunció el presidente Vladimir Putin. El sumergible lleva el nombre de “Poseidón” y asegura que “es imposible interceptarlo".
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este miércoles que su país llevó a cabo una prueba exitosa con un dron submarino propulsado con energía atómica y capacidad de transportar un arma nuclear. Según afirmó, el sumergible es imposible de interceptar.
"Ayer se realizó otra prueba de un nuevo sistema avanzado. Se trata del vehículo submarino no tripulado 'Poseidón', con propulsión nuclear”, anunció Putin y advirtió que en el mundo “no existen medios para interceptarlo”.
“Por primera vez logramos no solo activar los motores de lanzamiento desde el submarino portador, sino también poner en marcha el reactor nuclear”, explicó Putin, señalando que eso permitió que el sumergible operara durante un tiempo determinado.
Putin calificó la prueba como “un gran logro” y lo comparó con otras armas fabricadas por su país como el Burevestnik, un misil nuclear de alcance ilimitado probado recientemente, o el RS-28 Sarmat.
“La potencia del Poseidón supera ampliamente la de nuestro misil intercontinental más avanzado, el Sarmat. No existe nada en el mundo como el Sarmat y aún no está en servicio, pronto lo estará”, anunció el mandatario ruso según Sputnik Mundo.
Según explico, Poseidón supera al Sarmat no solo en potencia sino también en aspectos en cuando a velocidad y profundidad de movimiento. Detalló que el reactor que impulsa a Poseidón es "mil veces más pequeño" que el de cualquier submarino atómico y el poder de su ojiva nuclear es "significativamente mayor que el de nuestro proyectado misil balístico intercontinental Sarmat".
“No hay nada comparable en el mundo y difícilmente aparecerá en un futuro cercano. No existen medios para interceptarlo”, enfatizó respecto a ese tipo de arma nuclear.
Una fuente del complejo militar-industrial ruso, citada por la agencia estatal TASS, describió que el submarino nuclear Poseidón puede operar a profundidades de más de un kilómetro y alcanzar velocidades de hasta 70 nudos, lo que lo hace virtualmente indetectable para los sistemas actuales.
Pese al anuncio y los alardeos, Putin no especificó dónde se realizaron las pruebas.
Esta es la segunda demostración de armas nucleares rusas en menos de una semana, días después de ensayar el misil de propulsión nuclear Burevestnik.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario