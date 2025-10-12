Hamás adelantaría la liberación de los rehenes: Israel dice que está "listo" para recibirlos

"Este lunes llega Donald Trump a Israel, muy aplaudido por los israelíes por la gestión que hizo para esta liberación de los rehenes", informó Gabriel Michi, enviado especial de C5N en Israel, desde la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv. "Este sábado fue ovacionado durante el acto de los familiares; no así Netanyahu, que fue silbado cuando lo mencionaban en los discursos", señaló.

El presidente estadounidense aterrizará este lunes por la mañana en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, y desde allí irá directamente a Jerusalén para visitar el Parlamento israelí, donde se reunirá con Netanyahu y luego con familiares de rehenes. Finalmente, dará un discurso ante los legisladores.

El coordinador israelí para los asuntos de rehenes, Gal Hirsch, confirmó que se han completado todos los preparativos para la repatriación tanto de los secuestrados con vida (unos 20) como de los fallecidos (aproximadamente 28). Los cuerpos de estos últimos serán trasladados por la Cruz Roja al Instituto de Medicina Forense para su identificación.

Como contraparte, cientos de presos y detenidos palestinos serán liberados. Ya fueron trasladados a las cárceles de Ofer, en Cisjordania, y Ketziot, en el sur de Israel, desde donde serán repatriados a Gaza y a terceros países.

Según el acuerdo, que entró en vigor con un alto el fuego el viernes, Hamas tenía un plazo de 72 horas para liberar a los rehenes. A cambio, Israel pondrá en libertad a unos doscientos presos palestinos y unos 1.500 detenidos, muchos de ellos capturados en Gaza durante la ofensiva.

Fuentes oficiales confirmaron que en la lista de palestinos que serán liberados no se encuentran figuras de alto perfil como Marwan Barghouti, visto por muchos como un posible sucesor de Mahmud Abás, ni Ahmed Saadat, líder del Frente Popular para la Liberación de Palestina.