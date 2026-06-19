Servicio Militar Obligatorio a partir de agosto: quiénes están convocados y cuáles son los sueldos

Servici Militar Obligatorio en México: la escala de haberes en el Ejército

Es importante aclarar que el cumplimiento del SMN no contempla una remuneración económica. No obstante, aquellos ciudadanos que decidan ingresar formalmente a las filas del Ejército Mexicano como personal militar de carrera acceden a un esquema de haberes netos mensuales y prestaciones específicas:

Soldado: $18,166.09 MXN

Subteniente: $24,114.27 MXN

Teniente: $25,563.88 MXN

Capitán Segundo: $38,536.71 MXN

Capitán Primero: $42,506.59 MXN

Mayor: $49,217.31 MXN

Teniente Coronel: $61,748.01 MXN

Coronel: $90,386.51 MXN

General Brigadier: $107,058.75 MXN

General de División: $132,683.99 MXN

Los registros estadísticos del sector laboral vinculados a los trabajadores de las Fuerzas Armadas muestran un universo de 83.4 mil personas ocupadas. Si bien el salario promedio general reportado a nivel nacional se ubicó en los 5,520 pesos mensuales, existen marcadas diferencias geográficas tanto en remuneraciones como en concentración de personal:

Estados con mayores ingresos promedio:

Baja California Sur: $21.3 mil MXN mensuales.

Campeche: $18.5 mil MXN mensuales.

Zacatecas: $16.1 mil MXN mensuales.

Estados con mayor concentración de fuerza laboral:

Estado de México: Lidera el territorio nacional con 22.6 mil trabajadores.

Guanajuato: 5.9 mil trabajadores.

Sinaloa: 5.5 mil trabajadores.

Inclusión voluntaria de las mujeres

La Defensa mantiene abierta su convocatoria permanente para que las mujeres de 18 años o más se sumen de forma voluntaria a las actividades del Servicio Militar Nacional. Aquellas que opten por incorporarse recibirán el adiestramiento correspondiente en los centros asignados dentro de las distintas zonas militares del país, garantizando la equidad de condiciones dentro de los programas de capacitación autorizados.