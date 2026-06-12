Estados Unidos e Irán lograron negociar la paz: los detalles del acuerdo

Reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

a los puertos iraníes. Desmantelamiento del programa nuclear de Irán , incluida la obtención por parte de los Estados Unidos del material enriquecido iraní, que será destruido in situ y posteriormente trasladado fuera del país.

, incluida la obtención por parte de los Estados Unidos del material enriquecido iraní, que será destruido in situ y posteriormente trasladado fuera del país. Irán será liberado de gran parte de las presiones económicas que ha soportado durante muchos años “solo si realmente cumplen con lo pactado”, advirtió el funcionario anónimo.

La reacción del gobierno de Irán

En cuanto el mediador pakistaní divulgó la noticia, el canciller iraní Seyed Abbas Araghchi adelantó a medios locales que el memorándum de entendimiento podría ser firmado por ambas partes de forma remota en los próximos días y luego será anunciado públicamente en detalle.

canciller iran Seyed Abbas Araghchi, canciller de Irán.

Tras adelantar que “pronto” se producirá una declaración relativa al control futuro del estrecho de Ormuz, comentó que el documento incluye una resolución para el conflicto del Líbano “y todos los demás frentes”.

En este aspecto, no está claro si Israel aceptará estas condiciones, ya que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que su país no se retirará del Líbano, Siria, Gaza ni Cisjordania, según reportaron cadenas de televisión estadounidense.