Sobreseyeron a los dos rugbiers franceses acusados de abuso sexual en Mendoza

Los fiscales de Mendoza Darío Nora y Daniela Chaler, que quedaron a cargo de la investigación tras la salida de Gonzalo Nazar, habían pedido el sobreseimiento de los rugbiers en línea con los planteos de la defensa, a cargo de Rafael Cúneo Libarona. Ahora, el abogado le aseguró a Infobae que los rugbiers están "en la antesala de una falsa denuncia".

rugbiers franceses

El abuso sexual denunciado habría ocurrido el 7 de julio de este año en el Hotel Diplomatic de Mendoza, donde se hospedó el seleccionado de Francia para un amistoso contra los Pumas.

Tras ganarle al equipo local, los franceses salieron de fiesta por Mendoza y recalaron en un bar donde Auradou conoció a la denunciante, de 39 años.

La mujer acompañó a Auradou al hotel para compartir tiempo a solas pero el compañero de cuarto del muchacho, Jégou, se les sumó y entonces habrían ocurrido las instancias de abuso sexual denunciadas.

"Me siento abandonada por la Justicia mendocina. Me están tratando de delincuente cuando soy yo la víctima, cuando temo por mi vida porque no tengo gente que me respalde ni que me esté cuidando bajo ningún punto de vista", dijo la denunciante en una entrevista con la agencia AFP.

"Hoy yo tengo que hacer rehabilitación de ambas piernas, de rodillas, de pantorrillas. No menos de 60 sesiones de kinesiología. Todavía sigo teniendo repercusiones en el cuerpo por las lesiones que ellos me han ocasionado", explicó la mujer en septiembre pasado.

Para la mujer, Rafael Cúneo Libarona, que es hermano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, está "está mal de la cabeza" por haberla "denigrado" y por haberla tratado de "prostituta vip". "Las denuncias se las voy a hacer yo a él, por todos los errores profesionales que ha cometido", agregó.