Una mujer embarazada cumplía prisión domiciliaria y se fugó juntó a su bebé tras dar a luz

La pareja se dio a la fuga, perdiéndose entre las calles del barrio. Tras la denuncia, las actuaciones policiales permitieron identificar a los involucrados y ponerlos a disposición de la Justicia. Meses después, a Mañaz Saldaña se le dictó prisión preventiva, aunque la medida cautelar se transformó en arresto domiciliario debido a su embarazo.

Mañaz Saldaña tiene antecedentes policiales por varios delitos desde el año 2023, por los cuales fue condenada a una pena de prisión efectiva. Pero luego de recuperar la libertad, siguió delinquiendo.