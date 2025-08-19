Kate Rodríguez anunció su primer embarazo: "La noticia más hermosa"

kate rodriguez 2

El camino de Rodríguez hasta la maternidad estuvo atravesado por desafíos personales. Nacida en Panamá en el seno de una familia evangélica muy estricta, se alejó de su hogar poco antes de cumplir 17 años y emigró a la Argentina con el sueño de convertirse en bailarina. Tras sus inicios en ShowMatch, fue sumando experiencia en televisión, teatro y conducción, hasta consolidar su carrera artística y abrir su propia escuela de danza.