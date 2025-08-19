Kate Rodríguez anunció su primer embarazo: "La noticia más hermosa"
La bailarina compartió la noticia desde el Caribe, donde eligió revelar que espera un hijo con su pareja, Max, con quien convive hace cuatro años.
Kate Rodríguez atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal. La bailarina panameña anunció que está embarazada por primera vez, fruto de su relación con Max, un arquitecto argentino con quien está en pareja desde hace cuatro años.
“En este escenario que huele a casa, elijo compartir con el mundo la noticia más hermosa de mi vida: ¡vamos a ser papás!”, escribió Rodríguez en un emotivo posteo desde el Caribe. En el mismo mensaje, agradeció a su pareja: “Gracias por devolverme la fe, por enseñarme que después de cada tormenta siempre llega un nuevo amanecer. Por tu inmenso amor como papá y por elegir construir conmigo este sueño: hacerme mamá”.
Max ya es padre de dos hijos de una relación anterior, por lo que el anuncio también representó la consolidación de una familia ensamblada. “Ahora sí, estamos completos: con nuestros tres hijos y mil páginas más de esta historia por escribir”, celebró la artista de 35 años.
El camino de Rodríguez hasta la maternidad estuvo atravesado por desafíos personales. Nacida en Panamá en el seno de una familia evangélica muy estricta, se alejó de su hogar poco antes de cumplir 17 años y emigró a la Argentina con el sueño de convertirse en bailarina. Tras sus inicios en ShowMatch, fue sumando experiencia en televisión, teatro y conducción, hasta consolidar su carrera artística y abrir su propia escuela de danza.
Hoy, con la noticia de su embarazo, Rodríguez comparte la etapa más feliz de su vida: “Vuelvo al mar que me vio nacer, pero esta vez con el corazón latiendo más fuerte que nunca”.
