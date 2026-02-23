Sorpresa: Bonnie Blue asegura que está embarazada tras tener sexo con 400 hombres

bonnie blue 2

En aquella ocasión aseguró que, en caso de quedar embarazada, informaría a los participantes. “Por eso recogí muestras de ADN ese día”, explicó Blue. “Esta vez era importante recordar algo más que solo el tamaño de su pene, así que tomé sus muestras de ADN y sus datos de contacto”. También aclaró que todos los hombres se habían realizado pruebas de ETS antes del evento y que ella planeaba someterse a nuevos estudios posteriormente. “No se tomaron precauciones adicionales más allá de lo habitual: afeitarse y ducharse”, señaló, agregando que se siente “genial” tras la experiencia.

Blue, quien se separó de Oliver “Ollie” Davidson en 2023, había hablado tiempo atrás sobre sus dificultades para concebir. En 2025 confesó: “Intenté quedarme embarazada durante años con mi expareja y realmente, realmente fue difícil, así que tendría que pasar por FIV. Así que me gustaría poder decir que podría quedar embarazada, pero no estoy en una situación donde pueda quedar embarazada de forma natural”. Ahora, su situación personal vuelve a convertirse en tema de debate y exposición pública.