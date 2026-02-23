Sorpresa: Bonnie Blue asegura que está embarazada tras tener sexo con 400 hombres
La influencer británica reveló síntomas, mostró el resultado de un test casero y confirmó el embarazo mediante una ecografía, semanas después de protagonizar un desafío sexual.
La creadora de contenido para adultos Bonnie Blue volvió a ubicarse en el centro de la escena pública al afirmar que está embarazada, pocas semanas después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección con aproximadamente 400 hombres en un evento que ella misma organizó. La influencer de OnlyFans compartió la noticia a través de un video publicado este domingo, donde relató los síntomas que comenzaron a alertarla.
“He estado enferma, con dolor de cabeza, y cuando digo dolor de cabeza me refiero a una migraña terrible”, explicó. Además, describió cambios en su alimentación: “Algunos alimentos me han hecho sentir mal, pero también hay unos que quiero comer al instante, si no, me voy a enfermar”. Ante esas señales, Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, decidió realizarse una prueba de embarazo.
Reconoció que atravesó el momento con ansiedad y expectativa, ya que, según confesó, estaba “un poco nerviosa”. Minutos más tarde regresó frente a la cámara para mostrar el test. “Eso es bastante… es como mitad rosa, mitad blanco. De hecho, parece un muslo de pollo. Sí, definitivamente embarazada. Completamente embarazada”, expresó al observar el resultado.
Posteriormente, acudió a una consulta médica para realizarse una ecografía. Durante el estudio, un técnico confirmó el embarazo, generando una reacción espontánea de sorpresa en la influencer: “¿Oh, ese es el bebé?”, preguntó. “Eso es realmente una locura”.
El polémico evento de Bonnie Blue antes de quedar embarazada: estuvo con 400 hombres
El anuncio adquiere mayor dimensión porque semanas atrás Blue había sido noticia por su evento sexual multitudinario. Según un comunicado difundido por su equipo a Us Weekly, el récord anterior en este tipo de desafíos era de 65 hombres, marca que habría sido alcanzada por Ariana Jollee en 2004. Consultada entonces sobre la posibilidad de un embarazo, Blue respondió: “Ese es un problema para otro día”.
En aquella ocasión aseguró que, en caso de quedar embarazada, informaría a los participantes. “Por eso recogí muestras de ADN ese día”, explicó Blue. “Esta vez era importante recordar algo más que solo el tamaño de su pene, así que tomé sus muestras de ADN y sus datos de contacto”. También aclaró que todos los hombres se habían realizado pruebas de ETS antes del evento y que ella planeaba someterse a nuevos estudios posteriormente. “No se tomaron precauciones adicionales más allá de lo habitual: afeitarse y ducharse”, señaló, agregando que se siente “genial” tras la experiencia.
Blue, quien se separó de Oliver “Ollie” Davidson en 2023, había hablado tiempo atrás sobre sus dificultades para concebir. En 2025 confesó: “Intenté quedarme embarazada durante años con mi expareja y realmente, realmente fue difícil, así que tendría que pasar por FIV. Así que me gustaría poder decir que podría quedar embarazada, pero no estoy en una situación donde pueda quedar embarazada de forma natural”. Ahora, su situación personal vuelve a convertirse en tema de debate y exposición pública.
