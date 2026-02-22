Los Príncipes de Gales aparecieron en los Premios BAFTA 2026 en pleno escándalo de Andrew Mountbatten-Windsor

Embed - The Prince and Princess of Wales on Instagram: "BAFTA Film Awards 2026 " View this post on Instagram

Cuando se conoció la detención de su tío, los Príncipes de Gales emitieron un comunicado anunciando que "todo lo que decida el Rey", ellos estaban de acuerdo. Y, evidentemente, una cosa en común es que todos evitarán hablar sobre el tema por el momento.

william y kate bafta

Qué pasó con Andrew Mountbatten - Windsor

Según informó la BBC, el hermano pequeño del Rey Carlos III de Inglaterra fue arrestado en el Palacio de Sandringham este jueves 19 de febrero, justo el mismo día que cumple 66 años. Los agentes se presentaron en el Palacio para interrogarlo a primera hora de la mañana por un cargo de "mala conducta en un cargo público como Representante Especial del Reino Unido para Comercio e Inversión Internacional", el mismo que ejerció entre 2001 y 2011 - justo cuando se relacionó con Epstein -.

Lo cierto es que, más allá de ser hijo de Isabel II, el Príncipe Felipe de Edimburgo y ahora hermano del rey, también ostentó el título de duque de York por 35 años, lo que lo convertía, no solo por ser "familia de", sino en uno de los miembros de la familia real en tener el tratamiento de "Su Alteza Real". Esto, entre tantas cosas, permite este caso que abrió la policía británica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NooeRios/status/2024530953289265496&partner=&hide_thread=false ABRO : Qué pasa con Andrew-Mountbatten Windsor y por qué fue arrestado.

El hermano del Rey Carlos III, considerado como el hijo favorito de Isabel II y quien fuera duque de York por 35 años fue arrestado esta mañana en su Palacio de Sandringham, justo el día de su cumpleaños. pic.twitter.com/r4nxTFcq9U — Noelia (@NooeRios) February 19, 2026

"Como parte de la investigación, hoy (19/2) arrestamos a un hombre de unos sesenta años del condado de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento. No revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales", revelaron de la agencia de Investigación.

Luego, el Subjefe de la Policía Oliver Wright, reveló: "Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente".