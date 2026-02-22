Los Príncipes de Gales aparecieron en los Premios BAFTA 2026 en pleno escándalo de Andrew Mountbatten-Windsor
El 19 de febrero el hermano del Rey Carlos III fue detenido por sus vínculos con Jeffrey Epstein, pero la casa real dejó en claro que no se interpondrá.
El pasado jueves 19 de enero, la monarquía británica vivió un momento histórico: el hermano del Rey Carlos III, quien actualmente es conocido como Andrew Mountbatten - Windsor fue llevado bajo custodia por la policía de Londres. El octavo en la línea de sucesión al trono y quien fuera considerado como el favorito de Isabel II estuvo en la estación de policía durante un total de 11 horas declarando bajo la acusación de "mala conducta en un cargo público".
La noticia, que se conoció el mismo día del cumpleaños número 66 del ex duque de York cayó como un balde de agua fría para una monarquía que no solamente se sigue acostumbrando a un nuevo Rey, sino también que viene afrontando distintos problemas familiares. Entre ellos, claro, los diagnósticos de cáncer de la Catherine, la princesa de Gales y del mismo monarca. Sin embargo, los Windsor - rey y heredero - dejaron algo en claro: están a favor de la ley.
En los últimos años, el Príncipe Andrés y hermano menor del Rey Carlos III de Inglaterra protagonizó escándalo tras escándalo. Su relación con el pederasta Jeffrey Epstein, además, complicó su situación de "una imagen limpia" para ser un miembro de la casa real británica. En especial, claro, en estos últimos meses cuando salieron aún más pruebas, incluyendo e imágenes y documentos que conectaban al ex duque de York con el magnate y pedófilo norteamericano.
Sin embargo, pese al escándalo que esto generó, ni el Rey Carlos ni los Príncipes de Gales quisieron hablar al respecto. De hecho, este domingo 22 de febrero, William - heredero al trono - llegó a los Premios BAFTA, los cuales son entregados por la Academia de cine de Reino Unido, la cual él preside y evitó hablar con la prensa. Si bien el heredero al trono siempre se muestra dispuesto y simpático, esta vez evitó todo tipo de contacto con los medios.
Cuando se conoció la detención de su tío, los Príncipes de Gales emitieron un comunicado anunciando que "todo lo que decida el Rey", ellos estaban de acuerdo. Y, evidentemente, una cosa en común es que todos evitarán hablar sobre el tema por el momento.
Qué pasó con Andrew Mountbatten - Windsor
Según informó la BBC, el hermano pequeño del Rey Carlos III de Inglaterra fue arrestado en el Palacio de Sandringham este jueves 19 de febrero, justo el mismo día que cumple 66 años. Los agentes se presentaron en el Palacio para interrogarlo a primera hora de la mañana por un cargo de "mala conducta en un cargo público como Representante Especial del Reino Unido para Comercio e Inversión Internacional", el mismo que ejerció entre 2001 y 2011 - justo cuando se relacionó con Epstein -.
Lo cierto es que, más allá de ser hijo de Isabel II, el Príncipe Felipe de Edimburgo y ahora hermano del rey, también ostentó el título de duque de York por 35 años, lo que lo convertía, no solo por ser "familia de", sino en uno de los miembros de la familia real en tener el tratamiento de "Su Alteza Real". Esto, entre tantas cosas, permite este caso que abrió la policía británica.
"Como parte de la investigación, hoy (19/2) arrestamos a un hombre de unos sesenta años del condado de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en un cargo público y estamos realizando registros en domicilios de Berkshire y Norfolk. El hombre permanece bajo custodia policial en este momento. No revelaremos el nombre del arrestado, según las directrices nacionales", revelaron de la agencia de Investigación.
Luego, el Subjefe de la Policía Oliver Wright, reveló: "Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta denuncia de mala conducta en un cargo público. Es importante que protejamos la integridad y la objetividad de nuestra investigación mientras trabajamos con nuestros socios para investigar este presunto delito. Entendemos el gran interés público en este caso y proporcionaremos actualizaciones oportunamente".
