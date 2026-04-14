Subastan un histórico reloj del Titanic que perteneció a uno de sus pasajeros más ricos

reloj oro titanic 2

El recorrido del objeto incluye su herencia por parte de su hijo Vincent Astor, su posterior traspaso a otros miembros de la familia y su conservación hasta tiempos recientes. Este detalle resulta clave para los coleccionistas, ya que se trata de una pieza con documentación completa a lo largo de más de 100 años.

La historia del reloj también está marcada por los últimos momentos de su dueño: Astor viajaba junto a su esposa Madeleine, quien estaba embarazada, cuando ocurrió el hundimiento. Siguiendo el protocolo de evacuación, ayudó a su pareja a subir a un bote salvavidas y se despidió de ella antes de quedarse en cubierta.

Días más tarde, su cuerpo fue recuperado con sus pertenencias personales intactas, entre ellas el reloj que hoy vuelve a escena. Más allá de su valor económico, el objeto representa un testimonio directo de una de las tragedias más emblemáticas de la historia, que sigue despertando interés en todo el mundo.