Subastan un histórico reloj del Titanic que perteneció a uno de sus pasajeros más ricos
La pieza, con más de un siglo de historia, perteneció al magnate John Jacob Astor IV y podría alcanzar cifras millonarias en una subasta en Estados Unidos.
A más de un siglo del hundimiento del RMS Titanic, un objeto cargado de historia vuelve a captar la atención mundial: un reloj de bolsillo de oro de 18 quilates que perteneció a John Jacob Astor IV, considerado el pasajero más rico a bordo del legendario barco. La pieza será subastada en la ciudad de Chicago y ya genera gran expectativa entre coleccionistas y expertos.
Se trata de un modelo de la reconocida firma Patek Philippe, que además fue comercializado originalmente por Tiffany & Co. en 1904, lo que refuerza su valor tanto histórico como simbólico. El evento estará a cargo de la casa Freeman’s Auction, que también pondrá a la venta un lápiz de oro de 14 quilates que pertenecía al mismo magnate.
Ambos objetos forman parte de un conjunto de pertenencias recuperadas tras la tragedia de 1912.
Cuánto podría valer el reloj del Titanic y cómo fue recuperado
Según las estimaciones, el reloj podría alcanzar un valor de entre 300.000 y 500.000 dólares, aunque no se descarta que supere ampliamente esa cifra debido a su procedencia y estado de conservación. En tanto, el lápiz tendría un valor considerablemente menor, aunque igualmente significativo dentro del mercado de coleccionismo.
Uno de los aspectos más destacados de esta pieza es su trazabilidad. El reloj fue recuperado directamente del cuerpo de Astor tras el naufragio, según consta en registros oficiales de la época. Desde entonces, pasó por distintas generaciones de su familia, lo que garantiza su autenticidad y aumenta su valor histórico.
El recorrido del objeto incluye su herencia por parte de su hijo Vincent Astor, su posterior traspaso a otros miembros de la familia y su conservación hasta tiempos recientes. Este detalle resulta clave para los coleccionistas, ya que se trata de una pieza con documentación completa a lo largo de más de 100 años.
La historia del reloj también está marcada por los últimos momentos de su dueño: Astor viajaba junto a su esposa Madeleine, quien estaba embarazada, cuando ocurrió el hundimiento. Siguiendo el protocolo de evacuación, ayudó a su pareja a subir a un bote salvavidas y se despidió de ella antes de quedarse en cubierta.
Días más tarde, su cuerpo fue recuperado con sus pertenencias personales intactas, entre ellas el reloj que hoy vuelve a escena. Más allá de su valor económico, el objeto representa un testimonio directo de una de las tragedias más emblemáticas de la historia, que sigue despertando interés en todo el mundo.
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