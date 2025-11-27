Tailandia: ordenaron detener a copropietaria de Miss Universo por presunto fraude
Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip es buscada por la policía de Tailandia tras la grave acusación de un cirujano plástico.
Jakapong Jakrajutatip, también conocida como Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, se encuentra prófuga y es buscada intensamente por la policía de Tailandia luego de que un tribunal de ese país emitiera una orden de arresto en su contra por presunto fraude financiero.
La orden de arresto fue ordenada luego de que Jakrajutatip, de 46 años, se ausentara en una audiencia el martes, donde debía escuchar la sentencia por un proceso de presunto fraude financiero de casi un millón de dólares.
La acusación sobre Jakrajutatip se realizó tras de la denuncia del cirujano plástico Raweewat Maschamadol, quien en 2023 la demandó a ella y a su empresa, JKN Global Group Public, por defraudarlo durante la venta de unos bonos corporativos.
Anne habría convencido a Maschamadol para que comprara bonos valorados en 880 mil dólares durante un periodo en el cual JKN enfrentaba dificultades de liquidez que no fueron informadas al comprador. A su vez, el cirujano sostiene que Jakrajutatip estaba al tanto de la incapacidad para devolver el dinero dentro del plazo establecido.
En paralelo, la Oficina de la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia se encuentra investigando la integridad de los informes financieros de JKN tras presuntas irregularidades que se detectaron en el balance de 2023 y en la contabilidad de los primeros meses de 2024.
El paradero de la mujer es desconocido, aunque medios tailandeses sugirieron que podría haberse escapado a México, donde la organización Miss Universo mantiene operaciones relevantes.
Los escándalos de Miss Universo 2025
La orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip se suma a una serie de escándalos que rodearon a Miss Universo durante su última edición.
Uno de los más recientes se registró el pasado 21 de noviembre en Bangkok cuando, antes de que comenzara la última jornada del certamen, el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, llamó “tonta” a Fátima Bosch, la modelo mexicana que finalmente resultó ganadora.
A su vez, Raúl Rocha Cantú, el otro copropietario de Miss Universo, es investigado por la Fiscalía General (FGR) de México por presunto tráfico de huachicol, armas y colaboración con el crimen organizado.
La argentina Aldana Masset quedó afuera del Top 12 en Miss Universo 2025
Aldana Masset, la embajadora nacional que generó gran entusiasmo, no consiguió ingresar al Top 12, lo que generó una reacción inmediata en redes sociales.
La gala, que se realizó en el imponente Impact Arena, reunió a más de 120 participantes en un despliegue visual que combinó tecnología avanzada, estética futurista y una producción que fue celebrada como una de las más audaces de los últimos años. Sin embargo, para el público argentino, toda esa espectacularidad quedó rápidamente opacada por la inesperada eliminación de su candidata.
La lista oficial de semifinalistas estuvo conformada por Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe, México, Puerto Rico, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta y Costa de Marfil.
Finalmente, la mexicana Fátima Bosch se impuso sobre las demás participantes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario