Tailandia: ordenaron detener a copropietaria de Miss Universo por presunto fraude

El paradero de la mujer es desconocido, aunque medios tailandeses sugirieron que podría haberse escapado a México, donde la organización Miss Universo mantiene operaciones relevantes.

Los escándalos de Miss Universo 2025

miss universo

La orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip se suma a una serie de escándalos que rodearon a Miss Universo durante su última edición.

Uno de los más recientes se registró el pasado 21 de noviembre en Bangkok cuando, antes de que comenzara la última jornada del certamen, el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, llamó “tonta” a Fátima Bosch, la modelo mexicana que finalmente resultó ganadora.

A su vez, Raúl Rocha Cantú, el otro copropietario de Miss Universo, es investigado por la Fiscalía General (FGR) de México por presunto tráfico de huachicol, armas y colaboración con el crimen organizado.

La argentina Aldana Masset quedó afuera del Top 12 en Miss Universo 2025

aldana masset

Aldana Masset, la embajadora nacional que generó gran entusiasmo, no consiguió ingresar al Top 12, lo que generó una reacción inmediata en redes sociales.

La gala, que se realizó en el imponente Impact Arena, reunió a más de 120 participantes en un despliegue visual que combinó tecnología avanzada, estética futurista y una producción que fue celebrada como una de las más audaces de los últimos años. Sin embargo, para el público argentino, toda esa espectacularidad quedó rápidamente opacada por la inesperada eliminación de su candidata.

La lista oficial de semifinalistas estuvo conformada por Chile, Colombia, Cuba, Guadalupe, México, Puerto Rico, Venezuela, China, Filipinas, Tailandia, Malta y Costa de Marfil.

Finalmente, la mexicana Fátima Bosch se impuso sobre las demás participantes.