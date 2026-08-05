Horror: un jugador de fútbol murió fulminado por un rayo y el momento fue grabado desde las gradas.

Tanto Awae como el resto de los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Sungai Kolok, pero sólo el jugador de fútbol falleció pocas horas más tarde.

Awae se había incorporado al plantel del Yala FC hacía apenas unas semanas y su llegada había revitalizado al equipo. Esta semana la entidad lo despidió con una imagen y un mensaje de condolencias a su familia y allegados.

Ejecutivos del club, integrantes del equipo y del cuerpo técnico se acercaron a la familia para presentar sus condolencias como marca la tradición en Tailandia.