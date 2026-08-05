Horror: un jugador de fútbol murió fulminado por un rayo y el momento fue grabado desde las gradas
El futbolista de 24 años cayó fulminado en el campo de juego ante la mirada atónica de sus compañeros y rivales. El video se hizo viral en cuestión de días.
Un jugador de fútbol murió el martes de esta semana en Tailandia al ser fulminado por un rayo cuando disputada un partido en el marco del torneo local. La secuencia fue registrada desde las gradas de la cancha, y el video resultante se volvió viral este miércoles.
Por duras que se vean las imágenes, se trata del último video en el que se ve con vida a Safwan Awae, de 24 años, a quien le cayó un rayo mientras jugaba con su equipo de fútbol, el Yala FC, en el Estadio Santiphap, provincia de Narathiwat.
Awae y su equipo jugaban contra el local en el distrito de Su-ngai Kolok por la fecha más reciente de la Copa Golok, un torneo fútbol popular en Tailandia, pero el encuentro deportivo se convirtió en una tragedia.
Un jugador de fútbol murió fulminado por un rayo y el momento fue grabado desde las gradas
El pronóstico del tiempo daba cuenta de la probabilidad de precipitaciones dado que Tailandia se encuentra en medio de su temporada de lluvias -que se extiende de junio a octubre-, pero nada hacía suponer que un rayo impactaría directo en el campo de juego con una descarga tal que el joven quedó tendido e inconsciente y otras nueve personas resultaron heridas.
El equipo médico atendió en seguida al muchacho y descubrió que no había muerto, pero se encontraba muy delicado.
Tanto Awae como el resto de los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Sungai Kolok, pero sólo el jugador de fútbol falleció pocas horas más tarde.
Awae se había incorporado al plantel del Yala FC hacía apenas unas semanas y su llegada había revitalizado al equipo. Esta semana la entidad lo despidió con una imagen y un mensaje de condolencias a su familia y allegados.
Ejecutivos del club, integrantes del equipo y del cuerpo técnico se acercaron a la familia para presentar sus condolencias como marca la tradición en Tailandia.
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