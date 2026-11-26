Tailandia: un luchador de MMA mató a un turista estadounidense que se quejó por ruidos molestos
La víctima murió por estrangulamiento. El luchador de MMA, conocido como "Frank the Tank", lo dejó inconciente en el lobby de un hotel de Tailandia.
La policía de Tailandia detuvo el domingo pasado a un luchador Jiu-jitsu brasileño, y otrora competidor en MMA, que estranguló y mató a un turista estadounidense que intentó pelearse con él por ruidos molestos en el lobby de un hotel en Bangkok.
Tal como se aprecia en videos de las cámaras de seguridad, caótica secuencia se desarrolló a las 8.40 del domingo entre la entrada y la zona de ascensores del hotel Tim Place, situado en la zona de Phra Khanong, en la capital de Tailandia.
En una grabación difundida esta semana se ve el momento en que un hombre abre las puertas del ascensor por la fuerza, lo que da pie a una lucha cuerpo a cuerpo con la persona que estaba dentro del habitáculo.
Los protagonistas de la historia fueron identificados como Kalif Edward Harper, un estadounidense de 46 años que había bajado a la mesa de entrada del hotel a protestar por ruidos molestos, y Frank Eric Marques, un ítalobrasileño conocido en el mundo de la MMA como "Frank the Tank", o "Frank, el tanque".
Acerca del episodio la recepcionista del hotel reveló a medios como Viral Press que Harper la había amenazado con degollarla si no lograba que los huéspedes ruidosos bajaran el volumen.
"Le dije que si le parecía demasiado ruidoso, podía subir al quinto piso. Ni siquiera habíamos terminado de hablar cuando entró el italiano", relató la recepcionista, quien se identificó como Nan Kham Bway, de 32 años.
Testigos de la escena aseguraron que Harper estaba nervioso por el ruido que había sobre su habitación, y que apenas intercambió algunas palabras en inglés con Marques cuando el exluchador de MMA pasó junto a él.
"El italiano pasó tranquilamente sin tocar ni rozar al estadounidense", señaló la recepcionista acerca de la actitud de Marques, de 39 años, que es un huésped recurrente en ese hotel de Tailandia.
La pelea se produjo en la zona de los ascensores. "Cuando las puertas se estaban cerrando, el estadounidense las abrió con tanta violencia que se rompieron", relató la recepcionista.
Harper intentó ahorcar con sus propias manos a Marques, pero el exluchador de MMA se defendió y logró reducir al oponente en apenas unos minutos de forcejeo. Lo que sucedió luego fue el detonante para su arresto.
Tras el episodio Marques se quedó en el lobby del hotel esperando a la policía de Tailandia, y la ambulancia llamada por el servicio de emergencias retiró el cuerpo de la víctima para una autopsia.
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