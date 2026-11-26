"Le dije que si le parecía demasiado ruidoso, podía subir al quinto piso. Ni siquiera habíamos terminado de hablar cuando entró el italiano", relató la recepcionista, quien se identificó como Nan Kham Bway, de 32 años.

Testigos de la escena aseguraron que Harper estaba nervioso por el ruido que había sobre su habitación, y que apenas intercambió algunas palabras en inglés con Marques cuando el exluchador de MMA pasó junto a él.

"El italiano pasó tranquilamente sin tocar ni rozar al estadounidense", señaló la recepcionista acerca de la actitud de Marques, de 39 años, que es un huésped recurrente en ese hotel de Tailandia.

La pelea se produjo en la zona de los ascensores. "Cuando las puertas se estaban cerrando, el estadounidense las abrió con tanta violencia que se rompieron", relató la recepcionista.

Harper intentó ahorcar con sus propias manos a Marques, pero el exluchador de MMA se defendió y logró reducir al oponente en apenas unos minutos de forcejeo. Lo que sucedió luego fue el detonante para su arresto.

Tras el episodio Marques se quedó en el lobby del hotel esperando a la policía de Tailandia, y la ambulancia llamada por el servicio de emergencias retiró el cuerpo de la víctima para una autopsia.