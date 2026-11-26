El director regional de la Aduana de Los Andes, Ángelo Vergara, señaló que la medida forma parte de un programa permanente destinado a reducir la acumulación de mercancías en los recintos de almacenamiento.

“Este trabajo resulta de mucha relevancia para la gestión de nuestra Dirección Regional”, afirmó el funcionario chileno al referirse al procedimiento realizado.

Vergara sostuvo además que, gracias a las modificaciones introducidas por la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias en la Ordenanza de Aduanas, fue posible agilizar la destrucción de la carga decomisada.

Desde el organismo indicaron que este tipo de tareas se financia con recursos propios del servicio y se adjudica mediante licitaciones públicas a empresas especializadas. Entre los requisitos exigidos figura que la disposición final de los productos se realice bajo criterios de resguardo ambiental.

La destrucción de la yerba mate permitió liberar capacidad de almacenamiento en los depósitos aduaneros y cerrar el proceso administrativo de una de las mayores incautaciones de este producto registradas en los controles fronterizos de Alta Montaña.