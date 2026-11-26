Chile: la Aduana destruyó más de 46 mil paquetes de yerba mate
Se trata de 25 toneladas de yerba que habís sido encautadas en el complejo fronterizo Los Libertadores, en Chile, en el límite con la provincia de Mendoza.
La Aduana Regional de Los Andes, en Chile, destruyó más de 25 toneladas de yerba mate decomisadas en operativos fronterizos en localidad trasandina de Alta Montaña. El procedimiento incluyó más de 46 mil paquetes distribuidos en 47 pallets y permitió liberar espacio en los depósitos de dicho organismo.
La mercadería alcanzó un peso total de 25.035 kilos y provenía principalmente de incautaciones realizadas en el complejo fronterizo Los Libertadores. Según informaron las autoridades aduaneras del país vecino, los productos no contaban con las autorizaciones sanitarias exigidas para su venta en el mercado.
Desde la Aduana explicaron que, además de carecer de la documentación sanitaria requerida, la yerba mate presentaba un nivel de deterioro que impedía su disposición mediante remates o subastas públicas.
El operativo fue supervisado por funcionarios de la Unidad de Almacén y Subastas de la Aduana Regional de Los Andes, quienes controlaron el traslado de los pallets hasta el recinto habilitado para concretar la destrucción de la mercadería.
La eliminación de los productos constituye la etapa final del proceso de fiscalización aduanera, luego de que se determina que los bienes no pueden ser comercializados ni destinados a otros fines.
El director regional de la Aduana de Los Andes, Ángelo Vergara, señaló que la medida forma parte de un programa permanente destinado a reducir la acumulación de mercancías en los recintos de almacenamiento.
“Este trabajo resulta de mucha relevancia para la gestión de nuestra Dirección Regional”, afirmó el funcionario chileno al referirse al procedimiento realizado.
Vergara sostuvo además que, gracias a las modificaciones introducidas por la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias en la Ordenanza de Aduanas, fue posible agilizar la destrucción de la carga decomisada.
Desde el organismo indicaron que este tipo de tareas se financia con recursos propios del servicio y se adjudica mediante licitaciones públicas a empresas especializadas. Entre los requisitos exigidos figura que la disposición final de los productos se realice bajo criterios de resguardo ambiental.
La destrucción de la yerba mate permitió liberar capacidad de almacenamiento en los depósitos aduaneros y cerrar el proceso administrativo de una de las mayores incautaciones de este producto registradas en los controles fronterizos de Alta Montaña.
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