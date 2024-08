Tailandia: se sentó en el inodoro y una pitón le mordió los testículos

"Sentí que algo me mordía, me dolía mucho, así que metí las manos en el inodoro para ver qué me pasaba. Me sorprendió mucho haber agarrado una serpiente", narró Thanat. El hombre reaccionó golpeando repetidamente a la serpiente con un cepillo para lavar el baño, hasta que ésta soltó el agarre y murió. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran el cuarto de baño completamente rociado de sangre tras el incidente.