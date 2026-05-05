Captan por primera vez una placa tectónica en proceso de ruptura frente a las costas de Canadá
Científicos detectaron por primera vez el desgarro de la placa de Juan de Fuca bajo Cascadia, un hallazgo clave para entender terremotos y actividad volcánica.
Un grupo de investigadores logró un descubrimiento sin precedentes al captar por primera vez el proceso de desgarro de una placa tectónica en las profundidades del océano Pacífico, frente a la costa canadiense. El hallazgo, que ya genera fuerte repercusión en la comunidad científica, aporta una nueva mirada sobre cómo se comporta el interior del planeta.
El fenómeno ocurre en la región de subducción de Cascadia, una de las zonas geológicas más activas de América del Norte. Allí, la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa Norteamericana, en un proceso que hasta ahora se creía relativamente uniforme.
Sin embargo, mediante el uso de tecnología sísmica de alta precisión y avanzados modelos tridimensionales, los científicos detectaron algo inesperado: en lugar de hundirse de manera continua, la placa oceánica presenta sectores donde comienza a desgarrarse, como si se estuviera fragmentando lentamente en el interior de la Tierra.
Este tipo de desgarro no implica una ruptura inmediata ni superficial, sino un proceso profundo que puede desarrollarse a lo largo de millones de años. Aun así, sus efectos pueden ser significativos, ya que alteran la forma en que se acumula y se libera la energía en la corteza terrestre.
Los especialistas explican que este comportamiento podría estar directamente vinculado a la generación de terremotos y a la actividad volcánica en la región. De hecho, la zona de Cascadia es conocida por su capacidad de producir sismos de gran magnitud, por lo que entender estos mecanismos resulta clave para mejorar los modelos de predicción y evaluación de riesgos.
Además, el descubrimiento podría ayudar a explicar por qué algunas áreas presentan patrones sísmicos irregulares o eventos inesperados, algo que hasta ahora no terminaba de encajar con los modelos tradicionales de subducción.
Otro punto relevante es que este tipo de observaciones abre la puerta a revisar teorías previas sobre el comportamiento de las placas tectónicas. Durante décadas, los científicos asumieron que estas estructuras se desplazaban de manera más homogénea, pero este hallazgo demuestra que pueden existir procesos mucho más complejos y dinámicos en el interior del planeta.
Si bien no hay indicios de un impacto inmediato en la superficie, los expertos destacan que comprender estos fenómenos es fundamental para anticipar escenarios a largo plazo, especialmente en regiones densamente pobladas cercanas a zonas sísmicas activas.
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