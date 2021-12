Cinco lugares paradisíacos para hacer teletrabajo

Quizás por eso sitios como The New York Post proponen locaciones alternativas a un monoambiente en el medio de la ciudad:

Aruba

Durante la pandemia el gobierno implementó un programa que permite a las personas establecerse hasta tres meses aún sin tener un permiso para trabajar, siempre y cuando tengan pasaporte estadounidense y no perciban un salario de una compañía local. De ese modo, alguien podría pasar 12 semanas en el paraíso caribeño sin descuidar sus quehaceres para empresas de afuera de la isla.

Barbados

El país insular lanzó durante la pandemia un programa en el cual las personas con actividades comerciales "independientes de su ubicación" tienen un permiso de hasta 12 meses para trabajar en su territorio. Otros requisitos incluyen el pago de una tasa no reembolsable de US$ 2.000 y tener ganancias anuales de US$ 50.000 en adelante.

Al cabo de un año las personas pueden "fácilmente" volver a postularse para obtener el permiso de residencia para trabajar remoto, aseguraron las autoridades.

Bermudas

En la diminuta isla de Bermuda, también en el Caribe, el Gobierno ideó un plan para incrementar la población estable del país: por una tasa de US$ 263 cualquiera con 18 años y un ingreso estable comprobablevía teletrabajo puede obtener su permiso para quedarse 12 meses. También se pide que la persona tenga al día su esquema de inmunización contra el coronavirus y que cuente con su propio seguro médico.

Islas Caimán

El teletrabajo le cambió la vida a miles de personas que empezaron a valorar cada vez más las características de su entorno. Con la perspectiva de 40 horas semanales dedicadas a una actividad comercial, mucha gente decidió que bien valía la pena mudarse a otra parte del mundo, como las Islas Caimán, para tener una ofician con buena vista.

Quizás por eso el ente de turismo del archipiélago lanzó un programa que permite residir durante dos años en el país a quienes hagan teletrabajo para empresas de afuera.

¿La mayor barrera? Que en este territorio, muchas veces señalado como un "paraíso fiscal", hace falta tener seguro médico, cero antecedentes penales, probar un ingreso anual de US$ 100.000 como mínimo para ser considerado apto para el programa y pagar una tasa de US$ 1.494 con un recargo de US$ 500 por cada persona del grupo familiar a partir de dos intetrantes.

Costa Rica

La pandemia de coronavirus aún no terminó y hasta que eso ocurra los millones de visitantes que viajaban cada año a Costa Rica no volverán. Quienes sí puede ser que vayan son las personas que hacen teletrabajo, sobre todo porque desde octubre de 2021 es más sencillo validar una licencia de conducir, abrir una cuenta en un banco local y recibir una reducción de la carga tributaria.

En este país caribeño hace falta ganar US$ 36.000 al año, y la única complicación real al margen de eso es que cada tres meses la persona tiene que salir del país y volver a entrar.

