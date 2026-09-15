Fabián Ruiz habló del Balón de Oro y lanzó una contundente frase sobre su temporada
El mediocampista del PSG integra la lista de 30 candidatos al premio y resaltó el peso de los títulos que consiguió durante una temporada histórica con su club y la Selección de España.
Fabián Ruiz aparece entre los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026 después de completar una temporada marcada por grandes conquistas. El mediocampista del París Saint-Germain (PSG) y campeón del mundo con España evitó ubicarse directamente como el principal favorito, aunque dejó en claro que sus logros colectivos le permiten sostener argumentos de peso en la pelea por el máximo reconocimiento individual.
En una entrevista concedida a L'Équipe y France Football, el futbolista sevillano explicó que para él ya representa un motivo de orgullo volver a formar parte de la lista. Ruiz, que en la edición anterior terminó en el puesto 24, remarcó que su objetivo pasa por estar siempre disponible para el equipo y competir entre los mejores jugadores del planeta.
Sin embargo, cuando la pregunta apuntó directamente a si algún futbolista había completado una temporada superior a la suya en materia de títulos, su respuesta fue contundente. “En cuanto a títulos, no”, afirmó el volante español.
Champions League y Mundial: el diferencial de Fabián Ruiz
El argumento de Fabián Ruiz está respaldado por una colección de trofeos difícil de igualar. Durante la temporada 2025-26, el mediocampista consiguió la Ligue 1 y la Champions League con el PSG, además de conquistar el Mundial 2026 con España.
A esos títulos se sumaron otros trofeos obtenidos con el conjunto parisino, entre ellos la Supercopa de Francia, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.
Uno de los puntos que fortalece su candidatura es precisamente la combinación entre los dos títulos más importantes de su temporada: la Champions y la Copa del Mundo. Ruiz fue titular en la final mundialista ante Argentina y tuvo un papel destacado en el recorrido de España hasta el campeonato.
Por eso, su balance colectivo se presenta como uno de los principales argumentos frente a otros nombres de peso que también aparecen entre los candidatos. A la hora de elegir cuál de sus conquistas tuvo un significado especial, Ruiz no dudó en colocar al Mundial por encima del resto.
“Un Mundial con tu país es el título más grande que se puede ganar, por su dimensión y sus repercusiones; es algo único”, explicó el futbolista.
La conquista con España representa para Ruiz uno de los momentos más importantes de su carrera. El mediocampista, además, destacó el valor que tuvo conseguir por primera vez la Champions League con el PSG, especialmente por haberlo hecho junto a una plantilla que consiguió quedar en la historia de la institución francesa.
Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino
La pelea por el Balón de Oro masculino tendrá a varias de las principales figuras del fútbol mundial. La lista reúne a campeones del mundo, estrellas de la Champions League, referentes de las grandes ligas europeas y también a Lionel Messi, quien vuelve a aparecer entre los candidatos al máximo premio individual.
La nómina está compuesta por 30 futbolistas y presenta una competencia especialmente pareja. Entre los nombres más destacados aparecen Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr., Jude Bellingham, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri y Ousmane Dembélé, entre muchas otras figuras.
El argentino vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la elección. La Pulga, máximo ganador histórico con ocho Balones de Oro, intentará sumar un nuevo trofeo a su extraordinario palmarés después de haber tenido un papel destacado con la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El Toro, por su parte, buscará mejorar su mejor posición histórica, el séptimo lugar conseguido en 2024.
- Vitinha
- Vinicius Jr.
- Dayot Upamecano
- Ferrán Torres
- William Saliba
- Fabián Ruiz
- Rodri
- Declan Rice
- Julián Quiñónez
- William Pacho
- Michael Olise
- Joao Neves
- Lionel Messi
- Nuno Mendes
- Kylian Mbappé
- Lautaro Martínez
- Marquinhos
- Sadio Mané
- Lamine Yamal
- Khvicha Kvaratskhelia
- Harry Kane
- Achraf Hakimi
- Erling Haaland
- Gabriel
- Bruno Fernandes
- Luis Díaz
- Ousmane Dembélé
- Marc Cucurella
- Pau Cubarsí
- Jude Bellingham
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