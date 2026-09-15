Fabián Ruiz habló del Balón de Oro y lanzó una contundente frase sobre su temporada

Uno de los puntos que fortalece su candidatura es precisamente la combinación entre los dos títulos más importantes de su temporada: la Champions y la Copa del Mundo. Ruiz fue titular en la final mundialista ante Argentina y tuvo un papel destacado en el recorrido de España hasta el campeonato.

Por eso, su balance colectivo se presenta como uno de los principales argumentos frente a otros nombres de peso que también aparecen entre los candidatos. A la hora de elegir cuál de sus conquistas tuvo un significado especial, Ruiz no dudó en colocar al Mundial por encima del resto.

Fabián Ruiz

“Un Mundial con tu país es el título más grande que se puede ganar, por su dimensión y sus repercusiones; es algo único”, explicó el futbolista.

La conquista con España representa para Ruiz uno de los momentos más importantes de su carrera. El mediocampista, además, destacó el valor que tuvo conseguir por primera vez la Champions League con el PSG, especialmente por haberlo hecho junto a una plantilla que consiguió quedar en la historia de la institución francesa.

Los cracks que competirán por el Balón de Oro masculino

La pelea por el Balón de Oro masculino tendrá a varias de las principales figuras del fútbol mundial. La lista reúne a campeones del mundo, estrellas de la Champions League, referentes de las grandes ligas europeas y también a Lionel Messi, quien vuelve a aparecer entre los candidatos al máximo premio individual.

La nómina está compuesta por 30 futbolistas y presenta una competencia especialmente pareja. Entre los nombres más destacados aparecen Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Jr., Jude Bellingham, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri y Ousmane Dembélé, entre muchas otras figuras.

El argentino vuelve a ser uno de los grandes protagonistas de la elección. La Pulga, máximo ganador histórico con ocho Balones de Oro, intentará sumar un nuevo trofeo a su extraordinario palmarés después de haber tenido un papel destacado con la Selección Argentina durante el Mundial 2026. El Toro, por su parte, buscará mejorar su mejor posición histórica, el séptimo lugar conseguido en 2024.