Tensión en Ceuta por nueva estampida convocada por redes: un gran operativo militar se despliega en la frontera

España reforzó sus operativos en Ceuta y Melilla. Marruecos, por su parte, endureció su actitud y actuó con contundencia para disuadir a los miles que intentaban replicar la escena. Esta reacción, junto al blindaje militar, marcó la diferencia frente a la crisis anterior. La tensión persiste en el enclave, donde las dos orillas vigilan cada movimiento.

El operativo de este sábado se anticipó gracias a la detección de mensajes en redes sociales que convocaban a un nuevo asalto masivo para esa fecha. Los gobiernos español y marroquí coordinaron medidas y endurecieron la seguridad en ambos lados del perímetro. Mientras España desplegó refuerzos en Ceuta y también en Melilla, Marruecos actuó con firmeza sobre el terreno, desplegando antidisturbios que lanzaron gases y efectuaron más de trescientas detenciones. Esta respuesta contrastó con lo ocurrido el 30 de julio, cuando ochenta mil personas lograron ingresar y más de cien perdieron la vida en el mar. Aún hoy, unas diez mil de aquellos migrantes permanecen en Ceuta, y las chozas en la playa del Trampolín pasaron de quince a ochenta en solo una semana, reflejo de una situación que no cesa.