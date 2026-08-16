Tensión en Ceuta por nueva estampida convocada por redes: un gran operativo militar se despliega en la frontera
Marruecos bloqueó con gases y arrestos el intento de ingreso masivo convocado por redes sociales, dos semanas después de la crisis que dejó más de cien ahogados y unos diez mil migrantes aún en la ciudad autónoma.
Las fuerzas marroquíes frustraron el sábado un nuevo intento de avalancha migratoria hacia Ceuta, apenas quince días después del histórico ingreso irregular de miles de personas. Un denso cordón militar blindó la localidad de Castillejos, última antes del paso a la ciudad española en suelo africano, y cortó el descenso de los jóvenes desde las colinas hacia la valla fronteriza.
Los antidisturbios subieron a las lomas, arrojaron gases lacrimógenos y forcejearon con quienes se empeñaban en proseguir. Las autoridades detuvieron a más de trescientos. La mayoría de los convocados eran subsaharianos.
El 30 de julio, cerca de ochenta mil personas atravesaron ilegalmente la frontera; unas diez mil permanecen aún en Ceuta. Muchos se instalaron en la playa del Trampolín, donde levantaron chozas: hace una semana contabilizaban quince, y este sábado ya sumaban ochenta.
Aquel aluvión respondió a una operación orquestada en redes sociales, con falsas promesas de frontera abierta o de imposibilidad de devolución. La mayoría llegó a nado, y la travesía costó la vida a más de un centenar de ahogados.
Para este 15 de agosto, los servicios de inteligencia detectaron nuevas convocatorias en Facebook, WhatsApp y TikTok que alentaban repetir la entrada masiva. Mensajes como “al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra” o “Dios los va a ayudar a entrar” encendieron las alertas en ambos gobiernos.
España reforzó sus operativos en Ceuta y Melilla. Marruecos, por su parte, endureció su actitud y actuó con contundencia para disuadir a los miles que intentaban replicar la escena. Esta reacción, junto al blindaje militar, marcó la diferencia frente a la crisis anterior. La tensión persiste en el enclave, donde las dos orillas vigilan cada movimiento.
El operativo de este sábado se anticipó gracias a la detección de mensajes en redes sociales que convocaban a un nuevo asalto masivo para esa fecha. Los gobiernos español y marroquí coordinaron medidas y endurecieron la seguridad en ambos lados del perímetro. Mientras España desplegó refuerzos en Ceuta y también en Melilla, Marruecos actuó con firmeza sobre el terreno, desplegando antidisturbios que lanzaron gases y efectuaron más de trescientas detenciones. Esta respuesta contrastó con lo ocurrido el 30 de julio, cuando ochenta mil personas lograron ingresar y más de cien perdieron la vida en el mar. Aún hoy, unas diez mil de aquellos migrantes permanecen en Ceuta, y las chozas en la playa del Trampolín pasaron de quince a ochenta en solo una semana, reflejo de una situación que no cesa.
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