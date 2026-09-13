Tensión en el Reino Unido: Escocia, Gales e Irlanda del Norte firman un pacto independentista

“Andy Burnham tuvo más control sobre la policía como alcalde de Mánchester del que yo tengo como ministro principal de Gales, y eso no está bien”, afirmó ap Iorwerth.

En ese sentido, el dirigente de Plaid Cymru remarcó que Gales es “una nación” y no “una región de Inglaterra”. Además, considera que la independencia representa el destino final de un proceso constitucional cuya definición deberá quedar en manos de la propia población galesa.

Como parte de la cumbre, Plaid Cymru, el SNP y Sinn Féin prepararán una declaración conjunta destinada a reforzar el reclamo por nuevas competencias y por el derecho de sus territorios a convocar consultas para decidir una eventual separación del Reino Unido.

La reunión se desarrollará en un hotel de Cardiff y también se espera la participación de Mary Lou McDonald, líder de la oposición irlandesa y dirigente de Sinn Féin.

John Swinney volvió a defender la independencia

En la previa del encuentro, John Swinney del Partido Nacionalista Escocés destacó el escenario político que atraviesan los tres territorios y volvió a plantear la independencia como una alternativa frente al actual funcionamiento del Reino Unido.

“Por primera vez en la historia, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están gobernadas por ministros principales proindependentistas”, afirmó este domingo mediante un comunicado.

Además, anticipó cuál será su postura durante la reunión: “Mañana en Cardiff espero poder debatir sobre un futuro mejor con socios venidos del resto de estas islas, y eso solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia”.

Swinney también cuestionó la continuidad del actual statu quo, al que calificó como “sostenible”, y lanzó una fuerte predicción sobre el futuro político británico. Según afirmó, el primer ministro Andy Burnham “pasará a la historia como el último primer ministro del Reino Unido”.

La cumbre se realizará, además, dos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump, durante una visita a Dublín, expresara su deseo de ver una Irlanda “unida” y asegurara que eso sucederá “tarde o temprano”. Sus palabras provocaron cuestionamientos en el Reino Unido, principalmente entre los partidos opositores.

La postura del Gobierno británico sobre un nuevo referéndum

Mientras los partidos nacionalistas buscan fortalecer una posición conjunta, desde el Gobierno británico volvieron a rechazar la posibilidad de realizar una nueva consulta sobre la independencia escocesa.

Esta semana, durante una intervención en la Cámara de los Comunes, Andy Burnham sostuvo que la convocatoria de otro referéndum, después del realizado en Escocia en 2014, continúa “fuera de toda discusión”.

“No tengo constancia de que exista un apoyo mayoritario de la población (escocesa) a favor de otro referéndum. Hasta que eso no cambie, no lo habrá”, comentó el jefe del Gobierno británico.

De esta manera, la reunión de Cardiff se presenta como un nuevo capítulo en la discusión sobre la organización territorial del Reino Unido, con Escocia, Gales e Irlanda del Norte buscando coordinar sus reclamos mientras Westminster mantiene su rechazo a habilitar nuevas consultas independentistas.