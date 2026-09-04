Tiene 14 años y creó un dispositivo que permite a personas sordas "sentir" el canto de las aves

Esa experiencia fue la que terminó conectando dos asuntos que generalmente se abordan por separado: la observación de aves y la accesibilidad para personas sordas. El desarrollo ya superó su primera prueba de concepto y actualmente se encuentra en una etapa de ajustes para reducir su tamaño, organizar mejor el cableado y conseguir que pueda llevarse con mayor comodidad en el brazo.

El alcance de la iniciativa llevó a Juan Sebastián a recibir el tercer lugar en los International Young Eco-Hero Awards 2026, en la categoría correspondiente a jóvenes de hasta 14 años. El reconocimiento es entregado por Action For Nature, organización internacional que destaca proyectos ambientales liderados por niños y adolescentes.

La edición de 2026 reunió 476 postulaciones de 50 países y seleccionó a 16 ganadores, de entre 10 y 16 años, con iniciativas relacionadas con conservación marina, agricultura sostenible, calidad del aire, tecnología y otros desafíos ambientales. La organización presentó oficialmente a los ganadores durante agosto de 2026.

Innovación para incluir

El proyecto de Juan Sebastián muestra cómo una idea aparentemente sencilla puede conectar mundos que muchas veces se desarrollan por separado: tecnología, inclusión social y protección de la naturaleza.

A los 14 años, su objetivo no pasa solamente por crear un nuevo dispositivo. Busca que más personas puedan experimentar la biodiversidad y, a partir de esa experiencia, también se interesen por protegerla.

Convertir un canto que algunos no pueden escuchar en una vibración que sí pueden sentir fue su manera de derribar una barrera. Y también una demostración de que la innovación puede comenzar cuando alguien se pregunta por qué una experiencia no está al alcance de todos.