El Gobierno de Chile apoyó a la Argentina en el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas
A través de un comunicado en conjunto con la gestión de Javier Milei, la administración de José Antonio Kast renovó su respaldo a nuestro país ante Reino Unido.
En un encuentro de trabajo celebrado en la ciudad de Santiago, Javier Milei y José Antonio Kast ratificaron el rumbo de la agenda común y lo explicitaron en un comunicado en conjunto. Tras revisar los avances alcanzados por las distintas comisiones bilaterales, ambos gobiernos -Argentina y Chile- coincidieron en que el vínculo transandino representa un "espacio prioritario de coordinación en América del Sur", comprometiéndose a mantener un diálogo fluido al más alto nivel.
El encuentro dejó definiciones de peso en el ámbito económico y de recursos naturales. Respecto al sector extractivo, las autoridades celebraron la aprobación de nuevos Protocolos Adicionales Específicos dentro del Tratado de Integración y Complementación Minera, marco que calificaron como un "instrumento único en su tipo en el mundo, que permitirá el desarrollo de proyectos binacionales de gran escala a ambos lados de la cordillera".
Asimismo, en el plano energético, se remarcó el rol estratégico de la "República Argentina como proveedor estable y confiable de gas y petróleo para Chile".
Seguridad, Antártida y límites territoriales
La agenda institucional también abordó la lucha contra la delincuencia compleja y los consensos fronterizos: frente al avance de la criminalidad, los mandatarios señalaron que "el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo constituyen amenazas comunes que exigen respuestas coordinadas", ratificando su adhesión al Compromiso Regional de Santiago.
Además, se subrayó la "singularidad de la asociación en materia antártica", sustentada en la coadministración de áreas protegidas y en la Patrulla Antártica Naval Combinada, operativa desde hace más de un cuarto de siglo.
También, ambos Ejecutivos fueron enfáticos al señalar que el marco jurídico del Estrecho de Magallanes se rige por los tratados de 1881 y 1984, los cuales "se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, estableciendo la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho".
Con este comunicado conjunto, las administraciones de ambos países buscaron agilizar la circulación en los pasos fronterizos e impulsar un flujo comercial que consolide la integración regional durante el presente semestre.
Qué dijo el Gobierno de Chile sobre el reclamo de la Argentina sobre Malvinas
En el texto del comunicado que ambos gobiernos compartieron, se especifica: "El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".
Y añade: "El Presidente Milei agradeció al Presidente Kast en nombre del Gobierno argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas y expresó que se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas".
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