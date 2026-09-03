El Gobierno de Chile apoyó a la Argentina en el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas

También, ambos Ejecutivos fueron enfáticos al señalar que el marco jurídico del Estrecho de Magallanes se rige por los tratados de 1881 y 1984, los cuales "se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, estableciendo la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho".

Con este comunicado conjunto, las administraciones de ambos países buscaron agilizar la circulación en los pasos fronterizos e impulsar un flujo comercial que consolide la integración regional durante el presente semestre.

Qué dijo el Gobierno de Chile sobre el reclamo de la Argentina sobre Malvinas

En el texto del comunicado que ambos gobiernos compartieron, se especifica: "El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales".

Y añade: "El Presidente Milei agradeció al Presidente Kast en nombre del Gobierno argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas y expresó que se valorarán los esfuerzos del Gobierno chileno a fin de evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada, en materia de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos y pesqueros, que son contrarias a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas".