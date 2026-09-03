Qué es Sea Lion, el proyecto mencionado por Milei que busca extraer petróleo de las Islas Malvinas
Las petroleras Navitas (Israel) y Rockhopper (Reino Unido) avanzan con un proyecto de u$s1.800 millones para iniciar la extracción en 2028.
En medio de su cadena nacional de este jueves por la noche, Javier Milei habló del proyecto Sea Lion, que busca abrirse paso para extraer hidrocarburos en las proximidades de las Islas Malvinas. Ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, el yacimiento ingresó en una fase clave impulsado por dos compañías dispuestas a asumir un escenario de alta tensión legal y diplomática que las grandes firmas de la industria prefieren evitar.
Navitas Petroleum, de origen israelí, lidera la sociedad con un 65% de participación y el control operativo. Por su parte, la firma británica Rockhopper Exploration retiene el 35% del proyecto enfocándose en la fase exploratoria y extractiva.
Un riesgo estratégico y comercial
Mover fichas en aguas bajo la soberanía reclamada por la Argentina implica una fuerte exposición para cualquier compañía internacional. Mientras que las principales multinacionales del sector optan por mantenerse al margen para resguardar sus inversiones y operaciones en suelo continental, Navitas y Rockhopper decidieron apostar por la envergadura de las reservas estimadas en la cuenca norte.
Desde el punto de vista del Estado argentino, las licencias y permisos concedidos unilateralmente por las autoridades isleñas carecen de validez legal, por lo que el país mantiene su histórico e inquebrantable rechazo formal ante este tipo de iniciativas en la plataforma continental. El avance de Sea Lion continuará marcando el pulso geopolítico en la región durante los próximos meses.
Qué dijo Javier Milei sobre Sea Lion, el proyecto que busca extraer petróleo de Malvinas
"Hoy quiero decirles que esta causa nacional, que es nuestro reclamo por las Islas Malvinas, se enfrenta a un nuevo peligro. Desde hace 50 años las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y el Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio hasta que se resuelva la controversia, incluyendo la explotación de sus recursos naturales", sostuvo.
Y añadió: "Sin embargo, el Reino Unido ha incumplido sistemáticamente este llamado. En particular hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses".
"¿Qué significa esto? Que si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", indicó el presidente.
"Si lo permitimos estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos", manifestó.
Seguidamente, el mandatario advirtió: "Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados".
"Como respuesta a esta situación vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía", cerró.
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