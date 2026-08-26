Ex reclutadora de Google revela el error en tu currículum que lo vuelve invisible
Una experta de Google advirtió que los candidatos tienen seis segundos para probar su valor. Enterate cómo mejorar tu currículum y conseguir trabajo.
En un mercado laboral cada vez más exigente, una ex reclutadora de grandes empresas detalló por qué muchos candidatos fallan al buscar empleo. Según la especialista de Google, el mayor problema en un currículum actual es priorizar el potencial por sobre las pruebas reales de la capacidad para hacer el trabajo
Cómo optimizar el currículum según la ex reclutadora de Google
Farah Sharghi, quien trabajó reclutando talentos para empresas como Google, Uber y TikTok, explicó que los tiempos en los que las compañías contrataban basándose solo en el entusiasmo quedaron atrás. Hoy en día, las empresas buscan personal que pueda resolver problemas desde el primer día debido a los ajustes de presupuesto.
La experta brindó una serie de recomendaciones clave para destacar:
- Priorizar las pruebas: Es fundamental explicar qué cosas mejoraron en la empresa anterior gracias a tu gestión, evitando los resúmenes vagos.
- Dar contexto a los números: Una cifra sin contexto es "invisible". Siempre se debe aclarar qué se midió y por qué fue difícil alcanzar esa meta.
- Eliminar descripciones vacías: Los reclutadores ignoran frases hechas como "jugador de equipo", ya que disponen de apenas seis segundos para evaluar si el candidato es apto. Se deben usar ejemplos concretos de las tareas realizadas.
- Cartas de presentación breves: Deben tener dos o tres párrafos cortos, nombrar el puesto, el problema a resolver y ejemplos pasados de soluciones exitosas.
Finalmente, Sharghi aconsejó dejar de buscar empresas que inviertan en el desarrollo personal, salvo en puestos iniciales con programas específicos. Para aquellos a mitad de su carrera, la mejor opción para crecer profesionalmente suele ser la movilidad interna dentro de su actual compañía.
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