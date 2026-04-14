Tiroteo en una escuela de Turquía: exalumno abrió fuego e hirió a 16 personas

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del interior de la escuela. En las imágenes se observa no solo al atacante portando el arma, sino a decenas de estudiantes corriendo para esconderse dentro de las aulas.

alumno disparos escuela turquia

Según detallaron autoridades del Ministerio del Interior turco, por la balacera resultaron heridos diez estudiantes, cuatro docentes, un policía y un empleado del comedor escolar.

Los 16 heridos fueron trasladados de urgencia a diversos hospitales de la zona. El gobernador de anlurfa, Hasan Sldak, informó que uno de los profesores permanece internado en estado crítico.

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El ataque derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia, quienes llegaron rápidamente a la escuela ante el llamado de alerta.

Tras la balacera, el joven se atrincheró dentro del edificio, pero fue acorralado por los policías, quienes intentaron persuadirlo para que entregase el arma. Ante esta situación, el atacante se negó y se quitó la vida con la misma escopeta, falleciendo en el acto.