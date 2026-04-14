Tiroteo en una escuela de Turquía: exalumno abrió fuego e hirió a 16 personas
Tras el ataque, el joven fue acorralado por los policías y se quitó la vida. Un profesor permanece internado en estado crítico.
Un exalumno abrió fuego dentro de una escuela secundaria en Turquía e hirió a 16 personas, entre ellas, varios estudiantes menores de edad. Tras el ataque, al verse rodeado por la policía, el adolescente se quitó la vida en el lugar.
El trágico episodio ocurrió este martes en el Instituto Técnico de Anatolia del distrito de Siverek, en la provincia de anlurfa, al sureste de Turquía.
El atacante fue identificado como Ömer Ket, de 19 años, un exalumno que había cursado hasta noveno grado en este instituto para luego continuar sus estudios en un sistema de educación abierta.
Según la reconstrucción de los hechos, Ket ingresó a la escuela en horas de la mañana con una escopeta y abrió fuego sin mediar palabra.
“El atacante comenzó a disparar indiscriminadamente inmediatamente después de entrar al edificio por la puerta principal. Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos”, relató un testigo presencial al diario turco Hürriyet.
El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del interior de la escuela. En las imágenes se observa no solo al atacante portando el arma, sino a decenas de estudiantes corriendo para esconderse dentro de las aulas.
Según detallaron autoridades del Ministerio del Interior turco, por la balacera resultaron heridos diez estudiantes, cuatro docentes, un policía y un empleado del comedor escolar.
Los 16 heridos fueron trasladados de urgencia a diversos hospitales de la zona. El gobernador de anlurfa, Hasan Sldak, informó que uno de los profesores permanece internado en estado crítico.
El ataque derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia, quienes llegaron rápidamente a la escuela ante el llamado de alerta.
Tras la balacera, el joven se atrincheró dentro del edificio, pero fue acorralado por los policías, quienes intentaron persuadirlo para que entregase el arma. Ante esta situación, el atacante se negó y se quitó la vida con la misma escopeta, falleciendo en el acto.
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