Video: el momento en que un hombre desarmó a uno de los tiradores del ataque en Australia
La intervención permitió neutralizar al agresor y quedó registrada en imágenes que circularon en redes sociales.
En medio del ataque armado ocurrido este domingo en la playa de Bondi, en Sídney, un video registró el momento en que un hombre logró reducir a uno de los tiradores.
El "héroe anónimo" fue identificado como Ahmed el Ahmad, de 43 años, comerciante, dueño de una frutería en los suburbios de la ciudad y padre de dos hijos. Según se observa en las imágenes, el hombre permanecía agazapado detrás de un auto cercano al atacante hasta que, en un descuido, avanzó por la espalda y le arrebató el rifle tras un forcejeo que duró unos cinco segundos.
Ahmed resultó herido en una pierna, presuntamente con una hemorragia, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. "Está hospitalizado y no sabemos exactamente qué está pasando dentro, pero esperamos que se recupere. Es un héroe al cien por ciento", declaró su primo Mustafá al canal 7News.
El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, calificó el episodio como "la escena más increíble que he visto" y definió a Ahmed como un "verdadero héroe". "No tengo ninguna duda de que hay muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía", afirmó.
En el mismo video también se observa al segundo tirador en un puente elevado cercano, agachado mientras intercambia disparos con la policía, que se protege detrás de los vehículos. En un momento, el atacante hace señas desesperadas a su compañero ya desarmado para que se acerque al puente.
Las imágenes muestran luego a Ahmed y a otro hombre refugiados junto a un árbol, con el arma en el suelo. Ese segundo hombre aparenta haber sido herido de bala. Minutos después, un efectivo policial se aproxima desde detrás del puente y abate a uno de los atacantes, mientras que el segundo fue detenido con heridas y permanece hospitalizado.
Atentado en Australia: qué pasó en la playa de Bondi
El ataque ocurrió este domingo alrededor de las 18:40 (hora local), durante una celebración por el inicio de Janucá que se desarrollaba en una de las playas más concurridas de Australia. Al menos dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes, lo que dejó un saldo de 11 personas muertas y 29 heridas, varias de ellas de gravedad.
Según relataron testigos, se escucharon decenas de disparos y se vivieron escenas de pánico, con personas huyendo del lugar y víctimas tendidas en la arena mientras eran asistidas por paramédicos.
La policía informó que el segundo presunto autor del ataque fue detenido y permanece internado en estado crítico. Además, se investiga la posible participación de un tercer implicado. Durante los operativos posteriores, las fuerzas de seguridad hallaron un artefacto explosivo improvisado dentro de un vehículo vinculado al atacante fallecido.
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó que se trató de "un ataque terrorista antisemita" y señaló que el hecho estuvo dirigido contra la comunidad judía en el primer día de Janucá.
