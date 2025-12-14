Video: el momento en que un hombre desarmó a uno de los tiradores del ataque en Australia

Las imágenes muestran luego a Ahmed y a otro hombre refugiados junto a un árbol, con el arma en el suelo. Ese segundo hombre aparenta haber sido herido de bala. Minutos después, un efectivo policial se aproxima desde detrás del puente y abate a uno de los atacantes, mientras que el segundo fue detenido con heridas y permanece hospitalizado.

Atentado en Australia: qué pasó en la playa de Bondi

El ataque ocurrió este domingo alrededor de las 18:40 (hora local), durante una celebración por el inicio de Janucá que se desarrollaba en una de las playas más concurridas de Australia. Al menos dos hombres armados abrieron fuego contra los asistentes, lo que dejó un saldo de 11 personas muertas y 29 heridas, varias de ellas de gravedad.

Según relataron testigos, se escucharon decenas de disparos y se vivieron escenas de pánico, con personas huyendo del lugar y víctimas tendidas en la arena mientras eran asistidas por paramédicos.

La policía informó que el segundo presunto autor del ataque fue detenido y permanece internado en estado crítico. Además, se investiga la posible participación de un tercer implicado. Durante los operativos posteriores, las fuerzas de seguridad hallaron un artefacto explosivo improvisado dentro de un vehículo vinculado al atacante fallecido.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó que se trató de "un ataque terrorista antisemita" y señaló que el hecho estuvo dirigido contra la comunidad judía en el primer día de Janucá.