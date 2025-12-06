Contundente triunfo de Los Pumas 7s a Australia en el Circuito Mundial de Sudáfrica

La agenda del equipo argentino continuará hoy con un partido programado para las 9:54, cuando se enfrente a Francia, uno de los rivales más exigentes del Grupo B. Más tarde, a las 13:35, cerrará su participación en la fase de grupos frente a España, en un choque que puede marcar la clasificación a la siguiente instancia del Circuito Mundial. Este calendario intenso exige máxima concentración y esfuerzo, pero Los Pumas 7s parecen haber encontrado el ritmo y la confianza necesarios para afrontar los compromisos que se vienen, intentando mantener el nivel mostrado ante Australia y demostrar que la remontada en Ciudad del Cabo es más que posible.