Contundente triunfo de Los Pumas 7s a Australia en el Circuito Mundial de Sudáfrica

Con un contundente 36-0, los argentinos comenzaron la segunda fecha del Circuito Mundial 2025/26 mostrando una versión muy superior a la de Dubai.

Con un debut soñado, Los Pumas 7s se sacaron la espina de la floja actuación que habían tenido en la primera fecha del Circuito Mundial 2025/26 en Dubai, y en la segunda jornada del torneo que se disputa en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se impusieron de manera aplastante ante Australia con un categórico 36-0. Desde el inicio, los dirigidos por Santiago Gómez Cora demostraron una superioridad clara en todas las facetas del juego, apoyándose en la velocidad y el despliegue físico que caracteriza al equipo argentino, que volvió a mostrar su capacidad para generar espacios y definir con eficacia en la zona de try.

El triunfo se sustentó en seis tries, marcados por Santiago Mare, Marcos Moreta, Luciano González, Matteo Graziano, quien anotó por duplicado, y Santiago Vera Feld. Las conversiones también fueron efectivas: González se encargó de dos, mientras que Vera Feld completó la restante. Este rendimiento ofensivo y la solidez defensiva hicieron que la Argentina mantuviera el cero en contra, un dato que no pasará desapercibido de cara a los próximos compromisos del grupo. La goleada frente a Australia, además, refleja la intención de Los Pumas 7s de revertir la imagen de Dubai, donde terminaron en la octava y última posición tras una actuación muy discreta, dejando claro que este equipo tiene aspiraciones de volver a pelear entre los mejores.

La agenda del equipo argentino continuará hoy con un partido programado para las 9:54, cuando se enfrente a Francia, uno de los rivales más exigentes del Grupo B. Más tarde, a las 13:35, cerrará su participación en la fase de grupos frente a España, en un choque que puede marcar la clasificación a la siguiente instancia del Circuito Mundial. Este calendario intenso exige máxima concentración y esfuerzo, pero Los Pumas 7s parecen haber encontrado el ritmo y la confianza necesarios para afrontar los compromisos que se vienen, intentando mantener el nivel mostrado ante Australia y demostrar que la remontada en Ciudad del Cabo es más que posible.

