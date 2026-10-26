Todos los mandatarios de derecha de la región, con excepción de Javier Milei, felicitaron a Lula da Silva

Por su parte, el ecuatoriano Daniel Noboa, en las antípodas ideológica de Lula también abogó por la cooperación en el cuarto mandato de Lula.

“Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”, indicó el mandatario ecuatoriano en X.

En Colombia, Abelardo De La Espriella recordó este lunes que apoyó a Bolsonaro pero que ello no impide que puedan trabajar juntos en el futuro.

"En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoype de Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!“, escribió en X.

Y siguió: ”El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias políticas e ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente".

"Ninguna consideración puede estar por encima de los intereses de nuestras naciones. Colombia y Brasil son países hermanos, con enormes desafíos y oportunidades compartidas" señaló y concluyó: "tenemos mucho por hacer y trabajar en beneficio de nuestros pueblos. El respeto mutuo, la soberanía y la cooperación deben marcar nuestras relaciones, así como la lucha contra el narcoterrorismo y la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de nuestros ciudadanos".

A su vez el mandatario dominicano, Luis Abinader dijo esperar “que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera”.

Mientras que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó a Lula, saludó al pueblo brasileño y señaló que "Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabjando juntos por el bienestar de nuestra gente".

El triunfo de Lula cortó una racha de siete victorias presidenciales conservadoras consecutivas en los últimos 18 meses. El único que sigue sin reconcoer el triunfo de Lula es Milei.