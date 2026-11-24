"Cuanto tengan el dinero lo traerán en bolsas de basura negras, se entregara por la puerta principal, sobra decir que contaremos todo el dinero, deben traerlo antes de 2 pm", sentenciaron.

Lo más importante es la "nota" del pedido de rescate, en la que se indica que "las noticias no deben saber que estamos pidiendo esa cantidad de dinero, dirán que 'na' hemos dado información, y que están negociando la salida".

Pero en seguida medios de Colombia como Reacción Nacional difundieron el mensaje en redes sociales.

En el apartado de "Observaciones", los delincuentes enumeraron: "1-tenemos exposivos en todas las puertas y personas sentadas en cada entrada, tenemos camaradas vigilando 24/7 desde afuera", y "2- necesitamos 2 camionetas polarizadas en el carril de transcaribe en dirección a Barranquilla, saldremos con 4 personas y el dinero,para mayor seguridad de todos saldremos en horas de la noche cuando el trafico halla bajado, sobra decir que si nos siguen abran consecuencias".

"Hagan todo lo que decimos y todos saldremos vivos, todo depende de ustedes", sentenciaron.