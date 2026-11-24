Toma de rehenes en Colombia: publican una carta de los secuestradores con un pedido de rescate
Los delincuentes amenazaron a las autoridades con que "de ustedes depende si salimos rápido o que nos demoremos" y pidieron 7.000 millones de pesos colombianos.
Un grupo de delincuentes mantiene de rehenes a unas 170 personas dentro de un supermercado de Cartagena de Indias, en Colombia, desde la mañana de este martes y con el paso de las horas publicaron sus exigencias para liberarlos.
"Saludos, de ustedes depende si salimos rápido o que nos demoremos, la situación es la siguiente", encabezó el grupo, que firmó el mensaje en letra imprenta con las siglas "atentamente: RH".
"Tenemos aproximadamente 170 personas aquí adentro, si no quieren que nadie saga herido necesitamos lo siguiente: 7 mil millones de pesos (7.000.000) (estos se los pedirán a los dueños de almacenes Éxito)", escribieron, posiblemente queriendo expresar un número como 7.000.000.000 en la moneda de Colombia.
Al día de la fecha, 7.000.000 de pesos colombianos equivalen a alrededor de U$S 1990, mientras que 7.000 millones cotizan a unos 1.990.301 dólares.
"Los traerán de la siguiente manera", indicaron los delincuentes al enumerar: "5 mil millones (5.000.000) en billetes de 100 mil, en paquetes de 10 millones y 2 mil millones en billetes de 50 mil, en paquetes de 5 millenes".
"Cuanto tengan el dinero lo traerán en bolsas de basura negras, se entregara por la puerta principal, sobra decir que contaremos todo el dinero, deben traerlo antes de 2 pm", sentenciaron.
Lo más importante es la "nota" del pedido de rescate, en la que se indica que "las noticias no deben saber que estamos pidiendo esa cantidad de dinero, dirán que 'na' hemos dado información, y que están negociando la salida".
Pero en seguida medios de Colombia como Reacción Nacional difundieron el mensaje en redes sociales.
En el apartado de "Observaciones", los delincuentes enumeraron: "1-tenemos exposivos en todas las puertas y personas sentadas en cada entrada, tenemos camaradas vigilando 24/7 desde afuera", y "2- necesitamos 2 camionetas polarizadas en el carril de transcaribe en dirección a Barranquilla, saldremos con 4 personas y el dinero,para mayor seguridad de todos saldremos en horas de la noche cuando el trafico halla bajado, sobra decir que si nos siguen abran consecuencias".
"Hagan todo lo que decimos y todos saldremos vivos, todo depende de ustedes", sentenciaron.
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