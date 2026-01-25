HBO Max cambió el horario de "El caballero de los Siete Reinos": a qué hora estrena
Este domingo se lanza el segundo episodio de "El caballero de los Siete Reinos" en HBO Max, pero mucho antes de lo esperado. Los detalles.
El vasto mundo de fantasía creado por George R.R. Martin regresa a la pantalla para mostrar una faceta menos ostentosa, pero igualmente fascinante, de su mitología. Lejos de los grandes palacios y las conspiraciones palaciegas de la capital, El Caballero de los Siete Reinos propone un viaje por los senderos polvorientos y los torneos regionales, donde la supervivencia depende más del ingenio y la moral que del linaje. Protagonizada por Peter Claffey, en el papel de Ser Duncan el Alto, y Dexter Sol Ansell, como el pequeño Egg, la serie se posiciona cronológicamente en un punto medio exacto: un siglo después de los eventos de La Casa del Dragón y cien años antes del inicio de Juego de Tronos.
La trama se centra en la evolución de Dunk, un joven que creció en las carencias de Flea Bottom y que, ante el fallecimiento de su mentor, se aventura a participar en su primer torneo bajo el título de caballero. Sin poseer un apellido ilustre ni bienes materiales, su única brújula es un estricto código ético forjado en la dureza del camino. Es en este trayecto donde se cruza con Egg, un niño de intelecto agudo y carácter firme que encuentra en Dunk la encarnación de la caballería ideal, una virtud que parece haber caído en el olvido en gran parte de Westeros.
A diferencia de las producciones anteriores de la franquicia, los realizadores han puesto el foco en la conexión humana entre sus dos protagonistas. Para los creadores, este vínculo es el núcleo de la obra, transformando lo que podría ser una simple épica de guerra en una historia profunda sobre el aprendizaje y la búsqueda de un lugar en el mundo. Es, en esencia, una narrativa contada desde la perspectiva de aquellos personajes que usualmente son ignorados en las grandes crónicas de los Siete Reinos.
Esta intención de cercanía se traduce también en una puesta en escena mucho más física y realista. La producción optó por priorizar locaciones reales y un uso medido de efectos digitales, resaltando elementos como el peso de las armaduras, el cansancio acumulado y el desorden de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El barro y la crudeza visual refuerzan la idea de un Westeros más humano y tangible.
Bajo la producción ejecutiva de figuras como Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris y Sarah Bradshaw, esta nueva entrega busca ampliar el universo ya conocido con una mirada fresca y épica.
Cabe recordar que la plataforma ya alberga la colección completa de Juego de Tronos y las temporadas iniciales de La Casa del Dragón. La cita para continuar con este nuevo relato es este domingo a las 23.59 por HBO Max, momento en que se liberará el segundo capítulo de esta historia sobre leyendas en formación.
Hay que destacar que para el primer episodio, HBO Max había anunciado que los capítulos se lanzarían a las 00:00hs. Es decir, cada lunes a la medianoche, pero ahora finalmente adelantaron el estreno, al menos para Argentina.
