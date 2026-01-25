HBO Max cambió el horario de "El caballero de los Siete Reinos": a qué hora estrena

el caballero de los Siete Reinos

Cabe recordar que la plataforma ya alberga la colección completa de Juego de Tronos y las temporadas iniciales de La Casa del Dragón. La cita para continuar con este nuevo relato es este domingo a las 23.59 por HBO Max, momento en que se liberará el segundo capítulo de esta historia sobre leyendas en formación.

Hay que destacar que para el primer episodio, HBO Max había anunciado que los capítulos se lanzarían a las 00:00hs. Es decir, cada lunes a la medianoche, pero ahora finalmente adelantaron el estreno, al menos para Argentina.