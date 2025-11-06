Franco Colapinto en Alpine: ¿se viene la confirmación para 2026?

Nadie puede esperar, en efecto; tampoco que desde Alpine se termine de confirmar a Colapinto como piloto titular del equipo al menos durante 2026, acompañando al ya confirmado Pierre Gasly.

Las versiones corren en el paddock del autódromo brasileño: “Se anuncia mañana viernes antes de que empiece la actividad”, “se confirma el sábado” o “se anuncia el domingo” son los momentos que arriesgan las fuentes bien informadas. La coincidencia es que será este fin de semana.

posteo sommers colapinto

Y Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre, principal sponsor del argentino y del equipo francés, terminó por ratificarlas este jueves con un misterioso pero sugerente posteo en X.

Finalmente, fue el propio equipo el que también hizo un posteo en la misma red social con la fecha de inicio de las actividades en Interlagos cuya suma da el número deseado y la pregunta: “¿Ya hiciste los cálculos?”.

posteo alpine