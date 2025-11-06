Franco Colapinto en Alpine: ¿se viene la confirmación para 2026?
Este fin de semana se desarrolla la carrera en Brasil y todo indica que el piloto argentino será confirmado para 2026 como titular en el equipo francés.
Desde este viernes y hasta el domingo se llevará a cabo en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos, el Gran Premio de Brasil por el campeonato mundial de Fórmula 1, con entrenamientos, clasificación, sprint y carrera, prometiendo un fin de semana apasionante para los fanáticos del automovilismo del más alto nivel.
Con el título de constructores ya decidido para el equipo McLaren, el foco de atención se centra ahora en la batalla individual por el campeonato de pilotos, con tres protagonistas principales: Lando Norris (357 puntos) y su compañero Oscar Piatri (356), y Max Verstappen (321), todos ellos con posibilidades matemáticas de hacerse con el título faltando cuatro fechas.
Franco Colapinto: todo indica que...
Pero para los fanáticos argentinos las luces también apuntan a Franco Colapinto y su continuidad en la máxima categoría del automovilismo mundial, algo que hasta ahora no fue confirmado oficialmente. No obstante, esta situación de incertidumbre podría terminarse en las próximas horas.
En concreto, todo indica que el anuncio tan esperado se haría pronto, muy pronto, y con público argentino presente en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo, donde el argentino será casi local, como lo demostró el año pasado.
“Volver a correr en Brasil es algo muy especial para mí, así que no puedo esperar para salir a la pista. Creo que habrá muchos argentinos aquí, así que quiero disfrutar el fin de semana con ellos”, declaró el pilarense a medios acreditados para la carrera.
Nadie puede esperar, en efecto; tampoco que desde Alpine se termine de confirmar a Colapinto como piloto titular del equipo al menos durante 2026, acompañando al ya confirmado Pierre Gasly.
Las versiones corren en el paddock del autódromo brasileño: “Se anuncia mañana viernes antes de que empiece la actividad”, “se confirma el sábado” o “se anuncia el domingo” son los momentos que arriesgan las fuentes bien informadas. La coincidencia es que será este fin de semana.
Y Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre, principal sponsor del argentino y del equipo francés, terminó por ratificarlas este jueves con un misterioso pero sugerente posteo en X.
Finalmente, fue el propio equipo el que también hizo un posteo en la misma red social con la fecha de inicio de las actividades en Interlagos cuya suma da el número deseado y la pregunta: “¿Ya hiciste los cálculos?”.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario