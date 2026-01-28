Misterio en Colombia: buscan un avión que perdió contacto antes de llegar a destino

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/AerolineaSatena/status/2016596056906055959&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial. pic.twitter.com/x6i1RXb4qv — SATENA la aerolínea de los Colombianos (@AerolineaSatena) January 28, 2026

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también se refirió al episodio a través de su cuenta de X: “La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes”.