Misterio en Colombia: buscan un avión que perdió contacto antes de llegar a destino
El vuelo llevaba 15 pasajeros y quedó incomunicado poco antes de completar el aterrizaje.
Las autoridades colombianas mantienen activo un operativo de búsqueda para localizar un avión de la aerolínea estatal Satena que perdió contacto con los servicios de control aéreo mientras cubría una ruta interna en una zona próxima a la frontera con Venezuela. En la aeronave viajaban 15 personas, informaron fuentes oficiales este lunes.
El vuelo transportaba a 13 pasajeros y dos miembros de la tripulación. Había despegado desde la ciudad de Cúcuta y se encontraba en la etapa final del trayecto cuando se interrumpieron las comunicaciones, poco antes del mediodía.
Según precisó la compañía aérea en un comunicado, “Tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12H05” (17H05 GMT) en el cercano municipio de Ocaña. En ese marco, la autoridad aeronáutica confirmó la activación inmediata de los protocolos de seguridad y rastreo.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también se refirió al episodio a través de su cuenta de X: “La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) informa que se encuentra recogiendo información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK4709 que cubre la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes”.
En ese mismo mensaje, la funcionaria señaló que “se activaron los protocolos correspondientes” para colaborar con las tareas que llevan adelante las autoridades del sector.
El trayecto aéreo entre Cúcuta y Ocaña tiene una duración estimada de 25 minutos. De acuerdo con datos de la plataforma Flightradar, la aeronave dejó de transmitir señal mientras sobrevolaba una región montañosa ubicada entre las localidades de Ábrego y La Playa, en el departamento de Norte de Santander.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario