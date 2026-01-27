Tragedia en el Parque Nacional Nahuel Huapi: una mujer murió tras un accidente

Las tareas de rescate se vieron seriamente dificultadas por el acceso a la cascada Frey, que solo es posible tras varias horas de navegación y depende en gran medida de las condiciones climáticas. El operativo se extendió durante varias horas y concluyó cerca de la 1 de la madrugada del martes, cuando finalmente se logró retirar el cuerpo del área montañosa y trasladarlo por vía lacustre hasta Bahía López. Allí, la Policía de Río Negro realizó las pericias correspondientes y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue local.