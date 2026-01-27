Tragedia en el Parque Nacional Nahuel Huapi: una mujer murió tras un accidente
La víctima, una turista de 50 años oriunda de Pilar, perdió la vida luego de golpearse la cabeza mientras se deslizaba por la cascada Frey.
Una profunda conmoción sacudió a la ciudad de San Carlos de Bariloche en plena temporada de verano a raíz de la muerte de una mujer que sufrió un accidente fatal dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. El episodio ocurrió en la zona de la cascada Frey, ubicada en el extremo del brazo Tristeza, un lugar de gran belleza natural pero también de alto riesgo por sus características geográficas y la fuerza del agua.
Según la información oficial brindada por las autoridades del parque, el hecho se registró a última hora del lunes, minutos antes de las 19:30. La mujer, identificada como Silvana Garibaldi, de aproximadamente 50 años y oriunda de la localidad bonaerense de Pilar, había llegado al lugar a bordo de una embarcación particular junto a otras personas. En un momento, decidió deslizarse por las piedras de la cascada, una práctica peligrosa que simula el efecto de un tobogán natural.
Durante ese descenso, Garibaldi impactó violentamente contra una zona rocosa, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y cayó al agua. Las personas que se encontraban con ella reaccionaron de inmediato y se arrojaron al lago para asistirla. Lograron sacarla rápidamente a la superficie y comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no obtuvieron respuesta.
El alerta fue dado a las 19:24, lo que activó un operativo de emergencia en el que intervinieron guardaparques, personal del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. A pesar del rápido despliegue, cuando los equipos especializados arribaron al lugar constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.
Las tareas de rescate se vieron seriamente dificultadas por el acceso a la cascada Frey, que solo es posible tras varias horas de navegación y depende en gran medida de las condiciones climáticas. El operativo se extendió durante varias horas y concluyó cerca de la 1 de la madrugada del martes, cuando finalmente se logró retirar el cuerpo del área montañosa y trasladarlo por vía lacustre hasta Bahía López. Allí, la Policía de Río Negro realizó las pericias correspondientes y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue local.
Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi lamentaron profundamente lo ocurrido y reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad. En ese sentido, recordaron que el descenso por la cascada está estrictamente prohibido debido a los riesgos extremos que implica la presencia de rocas, la irregularidad del terreno y la potencia del caudal de agua, factores que ya provocaron incidentes previos en la zona.
