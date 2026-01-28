El Reloj del Juicio Final marcó un récord alarmante: se acerca la medianoche en el mundo
Advirtieron que es por una combinación inédita de guerras, armas nucleares, crisis climática, inteligencia artificial y amenazas biológicas. A 85 segundos del colapso global.
La humanidad atraviesa en 2026 el momento de mayor riesgo existencial desde la creación del Reloj del Juicio Final. Así lo anunció el Bulletin of the Atomic Scientists, que este martes decidió adelantar cuatro segundos el reloj simbólico y ubicarlo a apenas 85 segundos de la medianoche, el punto que representa el colapso global. Se trata del registro más extremo en los 79 años de historia de esta herramienta creada para advertir sobre los peligros que amenazan la supervivencia humana.
La determinación fue tomada por el Consejo de Ciencia y Seguridad del Bulletin, un organismo integrado por especialistas en física nuclear, cambio climático, biotecnología y seguridad internacional. Según explicaron, el ajuste refleja un deterioro simultáneo y sostenido de múltiples factores críticos que, lejos de mostrar señales de contención, se profundizaron durante el último año. El mensaje fue claro: el mundo es hoy más inestable y peligroso que nunca.
Durante la presentación oficial, la presidenta y directora ejecutiva del Bulletin, Alexandra Bell, lanzó una advertencia contundente: “Cada segundo cuenta y el tiempo se está agotando”. Y agregó: “Es una verdad dura, pero esta es nuestra realidad: nunca antes el mundo estuvo tan cerca de la medianoche”. El reloj, cabe aclarar, no mide tiempo real, sino el nivel de riesgo existencial que enfrenta la humanidad. Cada avance simboliza un aumento de las amenazas globales.
Uno de los principales motivos del nuevo adelanto fue la escalada nuclear y la persistencia de conflictos armados. Las tensiones entre potencias con arsenales atómicos se intensificaron durante 2025, con la guerra en Ucrania, los conflictos en Medio Oriente y un escenario diplomático cada vez más deteriorado.
A esto se suma un dato clave: el último tratado vigente que limita los arsenales nucleares entre Estados Unidos y Rusia expira esta semana, dejando al mundo sin un marco legal de contención por primera vez en más de medio siglo. En ese contexto, Daniel Holz, presidente del Consejo de Ciencia y Seguridad, fue tajante: “Advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de la catástrofe. Lamentablemente, ocurrió lo contrario a lo necesario: más nacionalismo, más desconfianza y menos cooperación”.
El cambio climático también tuvo un peso central en la evaluación. El Bulletin señaló que el nivel del mar alcanzó nuevos récords y que los fenómenos extremos -sequías, incendios, inundaciones y tormentas- se volvieron más frecuentes e impredecibles. “Estos fenómenos no solo continúan, sino que se intensifican”, alertó Holz. A esto se suman riesgos emergentes vinculados a la inteligencia artificial, cuyo desarrollo acelerado amplifica la desinformación y erosiona la confianza pública, complicando la toma de decisiones en contextos de crisis.
Por primera vez, además, el informe puso el foco en amenazas biológicas inéditas, como la llamada “vida espejo”, organismos sintéticos con estructuras biológicas invertidas. Aunque podrían tener aplicaciones médicas revolucionarias, los científicos advirtieron que no existe hoy un plan internacional coordinado para enfrentar los riesgos imprevisibles que plantean.
Creado en 1947 para “asustar a la humanidad para que actúe con racionalidad”, el Reloj del Juicio Final vuelve a lanzar una advertencia extrema. El tiempo aún existe, insisten los expertos. La incógnita es si el mundo sabrá aprovecharlo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario