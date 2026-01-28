El Reloj del Juicio Final marcó un récord alarmante: se acerca la medianoche en el mundo

reloj del dia del juicio final

El cambio climático también tuvo un peso central en la evaluación. El Bulletin señaló que el nivel del mar alcanzó nuevos récords y que los fenómenos extremos -sequías, incendios, inundaciones y tormentas- se volvieron más frecuentes e impredecibles. “Estos fenómenos no solo continúan, sino que se intensifican”, alertó Holz. A esto se suman riesgos emergentes vinculados a la inteligencia artificial, cuyo desarrollo acelerado amplifica la desinformación y erosiona la confianza pública, complicando la toma de decisiones en contextos de crisis.

Por primera vez, además, el informe puso el foco en amenazas biológicas inéditas, como la llamada “vida espejo”, organismos sintéticos con estructuras biológicas invertidas. Aunque podrían tener aplicaciones médicas revolucionarias, los científicos advirtieron que no existe hoy un plan internacional coordinado para enfrentar los riesgos imprevisibles que plantean.

Creado en 1947 para “asustar a la humanidad para que actúe con racionalidad”, el Reloj del Juicio Final vuelve a lanzar una advertencia extrema. El tiempo aún existe, insisten los expertos. La incógnita es si el mundo sabrá aprovecharlo.