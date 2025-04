Tragedia aérea en Nueva York: confirman la muerte del CEO de Siemens España y su familia

Según informó The New York Times, citando a un “alto funcionario de las fuerzas de seguridad”, en la aeronave modelo Bell 206 viajaba Agustín Escobar Cañadas, el CEO de la filial de España de la empresa de tecnología Siemens, junto a su esposa, Merce Camprubi Montal y sus hijos de cuatro, cinco y once años.