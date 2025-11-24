Tragedia en Brasil: una grúa cayó mientras armaba un árbol de Navidad y mató a un hombre
El terrible episodio tuvo lugar en Manaus, capital del estado de Amazonas, durante la jornada de este domingo. Mirá el estremecedor video.
Una grúa que intentaba armar un árbol de Navidad cayó este domingo en Manaus, capital del estado de Amazonas, en Brasil, causando la muerte de un hombre. El accidente tuvo lugar en el Largo de São Sebastião, en el centro de la ciudad, cuando el vehículo volcó mientras se utilizaba para la instalación de una gran estructura por las Fiestas que se aproximan.
El fallecido fue identificado como Antônio Paulo Rodrigues de Souza -de 40 años-, mientras que otro trabajador resultó herido y fue hospitalizado. A raíz de lo sucedido, el operador de la grúa, identificado como Antônio Benjamin de Lima Cunha, de 57 años), fue detenido y acusado de homicidio culposo y lesiones corporales.
Cabe señalar que el operador estaba supuestamente apartado del trabajo y recibiendo auxilio por enfermedad del INSS (Instituto Nacional del Seguro Social) debido a problemas cardíacos, pero alegó sentirse bien para realizar el trabajo "freelance" por el que recibiría 300 reales.
En el momento del accidente, el operador estaba vestido de Papá Noel y fue filmado saltando de la cabina justo antes del colapso.
La investigación en torno al accidente en Manaus
La investigación policial y la pericia técnica han señalado que la causa principal del vuelco fue la sobrecarga o la mala distribución del peso que intentaban levantar para instalar la estructura del árbol de Navidad, pero esto se agravó por las siguientes omisiones:
Falta del Limitador de Carga (LMC): La grúa no poseía un Limitador de Carga funcional, un dispositivo electrónico crucial que alerta al operador si la carga excede la capacidad máxima del equipo en esa posición, previniendo el vuelco.
Ausencia de Planificación Técnica (Rigging): La operación se realizó sin un plan de rigging (plan de izamiento) elaborado por un ingeniero. Este documento es obligatorio para calcular con precisión el peso de la carga, la distancia de extensión del brazo y la capacidad del terreno para soportar el peso de la grúa.
Irregularidades en la Documentación: La operación no contaba con la Anotación de Responsabilidad Técnica (ART), que certifica la supervisión y responsabilidad de un profesional de ingeniería.
Condición Inapropiada del Operador: El operador del equipo fue detenido y acusado. Reportes indican que él estaba supuestamente de baja por problemas de salud y realizó el trabajo "freelance" sin las debidas medidas de seguridad.
En resumen, el vuelco de la grúa fue el resultado de una operación técnicamente defectuosa realizada sin las herramientas de seguridad necesarias ni la planificación obligatoria para maniobras de alto riesgo.
