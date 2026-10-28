Tragedia en España: buscan a un argentino de 51 años que desapareció en el choque de trenes ocurrido en Toledo
Las autoridades ya registraron más de 65 muertes por el choque de trenes en Toledo, centro de España. La familia de Agustín Randazzo aún no confirmó dónde está.
La familia de Agustín Randazzo pidió la ayuda de la ciudadanía para dar con el argentino de 51 años que es uno de los pasajeros que viajaban en uno de los trenes que colisionaron este miércoles en Toledo, centro de España.
A más de 12 horas del choque de trenes que provocó más de 65 muertes en el centro de España, la familia de Randazzo sigue sin tener la certeza de si el hombre sobrevivió o no al siniestro. La última noticia sobre su paradero es que viajaba en el conche 8 de una de las formaciones accidentadas. "Desde entonces no sabemos nada de él", señalaron sus familiares, citados por Infobae.
"Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada", agregó Rafael García Junicol, primo hermano de Agustín, quien proporcionó su teléfono por cualquier dato sensible que ayude a localizar al hombre.
La línea de teléfono de Rafael es +54 9 11 4192-7700, "por si está internado en algún hospital sin identificar o si alguien lo vio después del accidente", explicó el hombre.
Randazzo, de 51 años, se radicó en España en 2002 y tiene la costumbre de viajar desde Madrid en tren por trabajo. Este miércoles tenía como destino ir a Sevilla cuando ocurrió la colisión entre el AVE y el Iryo, en algún punto del recorrido entre Urda y Los Yébenes (Toledo).
A estas alturas su hermano Jorge ya reportó su desaparición en las comisarías madrileñas y dio muestras de ADN por si acaso coinciden con alguno de los pasajeros que están hospitalizados, pero todavía no hay novedades.
Hay decenas de pasajeros heridos y las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron la donación urgente de sangre a quiene estén en condiciones de hacerlo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario