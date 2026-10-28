Tragedia en España: buscan a un argentino de 51 años que desapareció en el choque de trenes ocurrido en Toledo

A estas alturas su hermano Jorge ya reportó su desaparición en las comisarías madrileñas y dio muestras de ADN por si acaso coinciden con alguno de los pasajeros que están hospitalizados, pero todavía no hay novedades.

Hay decenas de pasajeros heridos y las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron la donación urgente de sangre a quiene estén en condiciones de hacerlo.