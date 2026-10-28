Tragedia en España: se suspendió la fecha de Copa del Rey por el choque de trenes
La RFEF canceló los 24 partidos programados para este miércoles tras la trágica colisión ferroviaria ocurrida en Toledo. La interrupción de los servicios afectó los traslados y el fútbol se unió al duelo nacional.
El fútbol español se vistió de luto y paralizó por completo su actividad. Una trágica colisión frontal entre dos trenes de alta velocidad a la altura de la provincia de Toledo conmovió a todo el país y dejó un saldo preliminar de al menos 30 personas fallecidas y decenas de heridos, lo que motivó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a suspender de manera inmediata la totalidad de la jornada de la Copa del Rey prevista para este miércoles.
El fatídico accidente provocó además la interrupción total del servicio ferroviario entre Madrid y la región de Andalucía, imposibilitando el traslado de planteles, cuerpos técnicos e hinchas hacia los distintos estadios donde debían disputarse los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del torneo.
Ante la gravedad institucional y social de los hechos, el organismo rector del fútbol ibérico emitió un comunicado oficial anunciando la postergación de toda la cartelera del día como muestra de respeto y dolor.
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El comunicado oficial de la RFEF
"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy", expresó el organismo.
Asimismo, la entidad reafirmó su postura de acompañamiento a las familias afectadas: "La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia", concluyó, poniéndose a entera disposición de las autoridades estatales para colaborar en las tareas de asistencia.
Los 24 partidos de la Copa del Rey que quedaron postergados
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Anaitasuna FT vs. Deportivo Alavés
CD Tarancón vs. Levante UD
Peña Sport vs. SD Huesca
Utebo FC vs. CE Sabadell
CD Pamplona vs. SD Eibar
Coruxo FC vs. Zamora CF
Club Portugalete vs. Real Unión Club
UD Poblense vs. AD Ceuta FC
CD Alcoyano vs. RCD Mallorca
CS Puertollano vs. Albacete Balompié
CD Badajoz vs. CD Tenerife
CD Covadonga vs. Real Valladolid
CD Numancia vs. Real Oviedo
SD Amorebieta vs. UD Logroñés
CP Mijas Las Lagunas vs. Real Jaén
Trival Valderas vs. CD Leganés
Gimnástica Torrelavega vs. UD Ourense
Reus FC Reddis vs. Barakaldo CF
CD Cieza vs. Granada CF
Deportiva Minera vs. FC Cartagena
CDA Navalcarnero vs. Real Betis
Salamanca UDS vs. Celta de Vigo
Tavernes de la Valldigna vs. Valencia CF
Xerez CD vs. Cádiz CF
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