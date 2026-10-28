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Tragedia en España: se suspendió la fecha de Copa del Rey por el choque de trenes

Deportes

La RFEF canceló los 24 partidos programados para este miércoles tras la trágica colisión ferroviaria ocurrida en Toledo. La interrupción de los servicios afectó los traslados y el fútbol se unió al duelo nacional.

Las primeras informaciones apuntan a varios heridos y al menos 64 muertos tras la colisión de los dos trenes. Por el momento

Las primeras informaciones apuntan a varios heridos y al menos 64 muertos tras la colisión de los dos trenes. Por el momento, se desconocen las causas del choque.

 Imagen: Cadena SER

El fútbol español se vistió de luto y paralizó por completo su actividad. Una trágica colisión frontal entre dos trenes de alta velocidad a la altura de la provincia de Toledo conmovió a todo el país y dejó un saldo preliminar de al menos 30 personas fallecidas y decenas de heridos, lo que motivó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a suspender de manera inmediata la totalidad de la jornada de la Copa del Rey prevista para este miércoles.

El fatídico accidente provocó además la interrupción total del servicio ferroviario entre Madrid y la región de Andalucía, imposibilitando el traslado de planteles, cuerpos técnicos e hinchas hacia los distintos estadios donde debían disputarse los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del torneo.

Ante la gravedad institucional y social de los hechos, el organismo rector del fútbol ibérico emitió un comunicado oficial anunciando la postergación de toda la cartelera del día como muestra de respeto y dolor.

IMPORTANTE: Choque de trenes en España: el Gobierno habilitó una línea de asistencia por posibles pasajeros argentinos

El comunicado oficial de la RFEF

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy", expresó el organismo.

Asimismo, la entidad reafirmó su postura de acompañamiento a las familias afectadas: "La gran familia del fútbol español permanece unida en el dolor por esta tragedia", concluyó, poniéndose a entera disposición de las autoridades estatales para colaborar en las tareas de asistencia.

Los 24 partidos de la Copa del Rey que quedaron postergados

  • Anaitasuna FT vs. Deportivo Alavés

  • CD Tarancón vs. Levante UD

  • Peña Sport vs. SD Huesca

  • Utebo FC vs. CE Sabadell

  • CD Pamplona vs. SD Eibar

  • Coruxo FC vs. Zamora CF

  • Club Portugalete vs. Real Unión Club

  • UD Poblense vs. AD Ceuta FC

  • CD Alcoyano vs. RCD Mallorca

  • CS Puertollano vs. Albacete Balompié

  • CD Badajoz vs. CD Tenerife

  • CD Covadonga vs. Real Valladolid

  • CD Numancia vs. Real Oviedo

  • SD Amorebieta vs. UD Logroñés

  • CP Mijas Las Lagunas vs. Real Jaén

  • Trival Valderas vs. CD Leganés

  • Gimnástica Torrelavega vs. UD Ourense

  • Reus FC Reddis vs. Barakaldo CF

  • CD Cieza vs. Granada CF

  • Deportiva Minera vs. FC Cartagena

  • CDA Navalcarnero vs. Real Betis

  • Salamanca UDS vs. Celta de Vigo

  • Tavernes de la Valldigna vs. Valencia CF

  • Xerez CD vs. Cádiz CF

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