Tragedia en España: se suspendió la fecha de Copa del Rey por el choque de trenes

El fútbol español se vistió de luto y paralizó por completo su actividad. Una trágica colisión frontal entre dos trenes de alta velocidad a la altura de la provincia de Toledo conmovió a todo el país y dejó un saldo preliminar de al menos 30 personas fallecidas y decenas de heridos, lo que motivó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a suspender de manera inmediata la totalidad de la jornada de la Copa del Rey prevista para este miércoles.